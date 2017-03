Stuttgart/Reutlingen Reutlinger knackt Lotto-Jackpot und gewinnt fast sechs Millionen Euro

Zusammen mit einer Tipp-Gemeinschaft hat ein Lotto-Spieler rund 5,9 Millionen Euro gewonnen. Im Jackpot lagen 23,6 Millionen Euro, die nun durch vier geteilt werden.

Ein Lotto-Spieler aus Reutlingen hat zusammen mit drei anderen Tippern den Jackpot geknackt und rund 5,9 Millionen Euro gewonnen. Er hatte am Samstag die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig getippt, wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte. Im Jackpot lagen 23,6 Millionen Euro, die nun durch vier geteilt werden. Weil der Tipper mit Kundenkarte gespielt hat, ist er namentlich bekannt und bekommt den Gewinn überwiesen. Den Angaben zufolge ist es der zweite Millionengewinn in diesem Jahr in Baden-Württemberg.