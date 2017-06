Konstanz/Tuttlingen Reform der Polizeireform wird teuer

Die Korrektur der Reform bringt Mehrkosten von 143 Millionen Euro für 14 Präsidien. Der Sitz in Tuttlingen steht vor der Auflösung.

Die angedachte Korrektur der Polizeireform von 2014 dürfte deutlich teurer werden als angenommen. Inzwischen liegt den beiden Regierungsfraktionen eine Berechnung des Finanzministeriums vor. Darin wird die Aufstockung von heute zwölf auf 14 Polizeipräsidien im Land mit Einmalkosten von 143,7 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kämen jährliche Ausgaben von 1,9 Millionen Euro für 240 neue Stellen im Polizei- und 120 im Verwaltungsdienst. Diese Zahlen bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. Noch vor der Sommerpause will Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine politische Entscheidung herbeiführen.

Das 14er-Modell favorisiert die Expertengruppe „EvaPol“, die die Auswirkungen der Polizeireform im Auftrag des Innenministeriums überprüft hat. Die ging allerdings nur von Mehrkosten von 28,4 Millionen Euro sowie 120 neuen Stellen aus. Im EvaPol-Abschlussbericht wird vorgeschlagen, ein Polizeipräsidium Bodensee/Oberschwaben mit den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis zu bilden, wobei die Ravensburger den Sitz für sich reklamieren.



Dem Landkreis und Präsidiumssitz Konstanz sollen die Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen zugeschlagen werden. Damit würde Tuttlingen seinen erst vor drei Jahren neu eingerichteten Präsidiumssitz wieder verlieren. Je ein neues Präsidium soll auch in Pforzheim und Waiblingen entstehen.

Noch Anfang Mai nahm der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck die Nachricht aus Stuttgart mit, die Standortfrage sei weiter offen. Da waren er und Landrat Stefan Bär beim Staatssekretär im Innenministerium, Martin Jäger, sowie dem Fraktionschef der Grünen, Alexander Schwarz. Den Vertretern aus Tuttlingen wurde ein Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen den Standorten Konstanz und Tuttlingen ausdrücklich zugesagt.



Da war die Hoffnung noch groß, dass polizeifachliche Gründe den Ausschlag geben, so Beck damals. Umso größer nun die Enttäuschung, dass das Präsidium Tuttlingen wohl tatsächlich vor dem Aus steht. „Worin die Vorteile liegen sollen, wenn ein Präsidium am äußersten geografischen Rand seines Zuständigkeitsbereichs liegt, erschließt sich mir nicht“, fragt sich Beck schon, seit die Reformpläne publik sind.

Innerhalb der Regierungsfraktion ist die Reform der Reform umstritten. Die Grünen favorisieren vor allem aus Kostengründen eine Beibehaltung der zwölf Präsidien, pochen darauf, dass personeller Mehrbedarf „nicht zulasten der Reviere und des Vollzugsdienstes gehen“ dürfe, erklärte der Innenexperte Uli Sckerl (Grüne). Aber auch bei dieser Variante soll Tuttlingen zugunsten von Ravensburg wegfallen.



Dafür sind laut Innenministerium einmalige Kosten von 34 Millionen Euro und 1,35 Millionen Euro für 20 Stellen veranschlagt. Für die CDU ist der Präsidiumssitz Ravensburg gesetzt, auch wenn der Polizeichef in Konstanz, Ekkehard Falk, „keine polizeifachliche Notwendigkeit sieht“, den Präsidiums-Zuschnitt am Bodensee zu ändern.

Umfrage wirft Fragen auf

Die Polizeireform, die vor allem mehr Beamte auf die Straße bringen sollte, trat 2014 unter der grün-roten Vorgängerregierung in Kraft. Dabei wurden aus 37 Polizeipräsidien und -direktionen zwölf gemacht. Grün-Schwarz will nun nachsteuern, auch weil die EvaPol-Kommission vermittelt, die Beamten selbst hätten in Befragungen teils große Kritik am heutigen Zuschnitt der Polizeipräsidien geäußert. So steht im Abschlussbericht des Expertengremiums unter „Erkenntnisse aus der Mitarbeiterbeteiligung“ gleich zu Beginn, dass die Teilnehmenden bei ‚Eva fragt‘ die Frage nach dem Zuschnitt und der bürgernahen Polizei mehrheitlich als nicht zutreffend bewerteten.



Eine Tabelle weist das Umfrageergebnis im Polizeipräsidium Konstanz mit dem schlechtesten Wert aus, wobei die nachfolgenden nur marginal abweichen. Dort sind aber überwiegend keine Änderungen im Zuschnitt der Präsidien geplant.

Doch die Relevanz dieser Umfrage erscheint zweifelhaft. Aus der Antwort des Staatsministeriums auf eine Landtagsanfrage der SPD-Fraktion vom 22. März geht hervor, dass nur 8411 aller Polizisten in Baden-Württemberg die Frage nach der Zufriedenheit mit dem regionalen Zuschnitt ihres Präsidiums bewerten durften. Und nur 3898 davon gaben ihre Bewertung tatsächlich ab, also nur 12,5 Prozent aller Polizeibeamten. Von diesen äußerten sich 2260 (eher) negativ.

Wie viele davon den Zuschnitt welches Präsidiums beurteilt haben, wird jedoch nicht kommuniziert. Genauso wenig, warum bei dieser Frage nur so wenige antworten durften. Dafür stand die Frage „Ich identifiziere mich mit meinem Polizeipräsidium…“ allen 30 996 Polizeibeamten zur Beantwortung im Land offen. 11 281 haben geantwortet – 56 Prozent davon (eher) positiv.