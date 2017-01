Stuttgart Reden wie die Nazis: AfD-Politiker Björn Höcke schockiert auch das Land

Die Rede des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke vor den Jungen Alternativen in Dresden bleibt Stoff für Kontroversen. Auch in Baden-Württemberg. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht sich für die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz aus.

Die AfD sei eine „Schande mit Parteistatut“, sagte er im Interview. Auch SPD und FDP im baden-württembergischen Landtag sind für eine Beobachtung der Rechtspartei. Im SWR sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, führende Vertreter der AfD glitten mittlerweile in einer Art und Weise in Nazi-Jargon ab, dass man eine Beobachtung überlegen müsse. „Der AfD geht es nicht darum, die Demokratie zu verbessern, sondern darum, sie radikal infrage zu stellen.“ Das Innenministerium in Thüringen, wo Höcke AfD-Fraktions- und Landesvorsitzender ist, hält sich – anders als Strobl – zurück. Der oberste Verfassungsschützer in Erfurt kündigte jedoch an: „Wir prüfen die Rede und die Reaktionen darauf in der Partei.“

Anstoß erregte vor allem Höckes Formulierung: „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Die Diktion erinnert an die des Singener Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon, der inzwischen aus der AfD-Landtagsfraktion, aber nicht aus der Partei ausgetreten ist. In seinem Buch schrieb er: „Dass ein Volk auf dem größten Platz seiner Hauptstadt ein riesiges Denkmal zur Erinnerung an gewisse Schandtaten seiner Geschichte errichtet, ist (dagegen) selten, wenn nicht einzigartig.“ Hatte sich AFD-Fraktionschef Jörg Meuthen seinerzeit gegen Gedeon positioniert, stellt er sich nun schützend vor Höcke – und gegen seine Ko-Vorsitzende Frauke Petry, die Höcke eine Belastung für die Partei nennt.

Auf Facebook positioniert sich Meuthen nicht ganz überraschend an der Seite „meines Parteifreundes Björn Höcke“. Schon zweimal stand der Wirtschaftsprofessor Seit‘ an Seit‘ mit dem Scharfmacher auf Einladung der „Patriotischen Plattform“ am Kyffhäuser-Denkmal zur Demonstration „unverstellter Vaterlandsliebe“. Nun springt er Höcke erneut bei und distanziert sich in bekannter Manier gleichzeitig: „Nun mag man den Duktus dieser Textpassage wie auch der Rede im Ganzen durchaus kritisch sehen. Das tue ich auch. Hier ist ein Unterton hineininterpretierbar, nach welchem das Gedenken an die Verbrechen der Nazibarbarei möglicherweise obsolet sei.“ Das sei es mitnichten, doch gelte Meinungsfreiheit für alle, so Meuthen. Der AfD-Bundessprecher führt einen Spiegel-Artikel von 1998 an, in dem Herausgeber Rudolf Augstein formulierte: „Nun soll in der Mitte der wiedergewonnenen Hauptstadt Berlin ein Mahnmal an unsere fortwährende Schande erinnern.“ Wie könne es sein, dass ein Linker das sagen dürfe, während man „als konservativer Patriot dafür wahlweise und fälschlich als Nazi oder Antisemit gegeißelt“ werde, fragt Meuthen. Zur Höcke-Rede: „Das ist kein Neonazi-Jargon“.

Die Südwest-AfD diskutiert den Auftritt Höckes im Netz kritisch, aber weniger inhaltlich als strategisch mit dem Tenor: Höckes Auftritt sei schädlich für den Wahlkampf. „Die AfD braucht keine Feinde wenn sie einen Höcke in der Partei hat!“ Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel (Überlingen) schreibt auf der Parteiseite: „Solche unsäglichen, rückwärtsgewandten Debatten sind überflüssig und kontraproduktiv. Herrn Höckes Alleingänge schaden der Akzeptanz der Partei bei den Bürgern.“

Tatsächlich ist im Netz das Erschrecken groß, aber weniger wegen der Passage über das Holocaustdenkmal, sondern wegen Björn Höckes Rhetorik insgesamt. „Ich weise Euch einen langen und entbehrungsreichen Weg“, sagt der Lehrer an einer Stelle. Das Land brauche den „vollständigen Sieg“ der AfD. „Geistesverfassung und der Gemütszustand ist noch immer der eines total besiegten Volkes“ – die Vokabel „total“ spielt nicht nur nach Meinung des Bloggers Sascha Lobo auf den Zweiten Weltkrieg an. „Wie Höcke redet erinnert an die Nazis“, heißt es in der baden-württembergischen Regierungszentrale. Mit dieser Einschätzung ist die Staatskanzlei nicht allein. Auch der Politologe Hajo Funke sieht bei Höcke „viel Neonazi-Ideologie“, seine Rede sei unmissverständlich „faschistische Agitation“.

Parteitag ohne Medien

Erneut wird die baden-württembergische AfD einen Parteitag ohne Medienbeobachtung abhalten. An diesem Wochenende (20./21. Januar) will die Partei in Nürtingen die weiteren Plätze auf der Landesliste für die Bundestagswahl vergeben. Beim Aufstellungsparteitag in Kehl waren schon keine Medienvertreter zugelassen. Der Vorstand hatte dies empfohlen, die Mitglieder kamen dem nach. (gar)