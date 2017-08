Freiburg Prozess im Mordfall Maria L: Gericht setzt klar auf Sicherheit

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, wie sie am Landgericht Freiburg bisher nicht üblich waren, beginnt am 5. September der Prozess gegen den jungen afghanischen Flüchtling Hussein. K.

Er soll die 18-jährige Medizinstudentin Maria L. am 16. Oktober des vergangenen Jahres vergewaltigt und die bewusstlose Frau anschließend im Niedrigwasser der Dreisam so abgelegt haben, dass sie ertrank. Die Eltern der getöteten Maria L. treten im Prozess vor der 1. Großen Jugendkammer als Nebenkläger auf – werden dem Vernehmen nach aber nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen, sondern lassen sich anwaltlich vertreten. 16 Prozesstage sind angesetzt, das Urteil könnte am 8. Dezember fallen.

Strafbefehle gegen Verfasser von Hassmails

Am Wochenende wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft zwei Strafbefehle in vierstelliger Höhe beantragt hat, die die Verfasser von Hassmails gegen Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon betreffen. Salomon hatte nach der Verhaftung des jungen Afghanen Hussein K. an die Öffentlichkeit appelliert, keine Pauschalurteile gegen Flüchtlinge zu fällen. Daraufhin hatte es zahlreiche Hassmails gegen ihn und Familienangehörige gegeben. Das Rechtsamt der Stadt hatte daraufhin Strafanzeigen eingereicht. Zwei Verfasser wurden laut Staatsanwaltschaft identifiziert. Über die beantragten Strafbefehle wird ein Richter am Freiburger Amtsgericht entscheiden.