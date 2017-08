Freiburg Prozess gegen mutmaßlichen Mörder von Maria L. findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen findet vom 5. September an vor dem Landgericht Freiburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der 18-jährigen Medizinstudentin Maria L. statt. Die Anordnungen, die aus Gründen der Sicherheit und zur Gewährleistung einer störungsfreien Verhandlung getroffen wurden, hat die Richterin am Landgericht, Schenk, formuliert.

Sie begründet diese mit dem zu erwartenden großen öffentlichen Interesse an dem Prozess und mit Drohungen, die gegen den Angeklagten im Vorfeld geäußert worden sind. Nähere Hinweise zum Inhalt der Bedrohungen gibt sie nicht. Die Richterin wird im Verfahren gegen Hussein K. den Vorsitz führen, laut Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts Freiburg ist sie die Stellvertreterin des Kammervorsitzenden Stefan Bürgelin.

Im Gerichtsgebäude wird im Erdgeschoss ein eigener Sicherheitsbereich mit Metalldetektor-Schleuse eingerichtet. Bevor Zuhörer oder Journalisten den 150 Plätze bietenden Sitzungssaal IV, den größten des Landgerichts, betreten können, werden sie gründlich und unter Einsatz eines Metalldetektors auf Waffen oder andere gefährliche Gegenstände untersucht. Zuschauer und Journalisten müssen sich bei der Kontrolle ausweisen – ohne Personaldokument gibt es keinen Einlass. Für Journalisten sind 48 Plätze reserviert, das dafür notwendige Akkreditierungsverfahren ist bereits abgeschlossen. Die Zuhörer werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens auf die zur Verfügung stehenden 100 Plätze verteilt. Das demonstrative Vorzeigen von Symbolen oder bildlichen beziehungsweise textlichen Darstellungen politischer, weltanschaulicher oder religiöser Bekenntnisse ist laut Anordnung der Vorsitzenden untersagt.

Die 1. Große Jugendkammer, die gegen Hussein K. verhandelt, fand im Dezember 2015 bundesweit Beachtung, als sie in einem Fall von Selbstjustiz einen 17-jährigen Libanesen wegen Mordes an dem Vergewaltiger seiner Schwester zu acht Jahren Haft verurteilte. Der an dem Mord beteiligte Vater erhielt lebenslänglich. Das Urteil, damals unter dem Vorsitz von Stefan Bürgelin gefällt, wurde allgemein als hart gewertet. Der „Spiegel“ schrieb vom „hohen Preis der Rache“ und einem „Signal gegen Selbstjustiz“, das die Kammer gesetzt habe. Verteidiger des 17-jährigen Libanesen war der Freiburger Strafverteidiger Sebastian Glathe, der auch Hussein K. anwaltlich vertritt und ihm bislang dazu geraten hat, jegliche Aussage zur Tat am 16. Oktober zu unterlassen.

Die Bluttat

Nach den Erkenntnissen der Ermittler war Maria L. am 16. Oktober des vergangenen Jahres vergewaltigt und die bewusstlose Frau anschließend im Niedrigwasser der Dreisam so abgelegt worden, dass sie ertrank. Die Eltern der getöteten Maria L. treten im Prozess vor der 1. Großen Jugendkammer als Nebenkläger auf – werden dem Vernehmen nach aber nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen, sondern lassen sich anwaltlich vertreten. 16 Prozesstage sind angesetzt, das Urteil könnte am 8. Dezember fallen.

Am frühen Morgen des 16. Oktober 2016 wird die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. am Dreisam-Ufer in unmittelbarer Nähe zum Schwarzwald-Stadion vergewaltigt und bewusstlos im Wasser abgelegt, wo sie schließlich ertrank. Sie war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg zu ihrem Studentenwohnheim, nachdem sie eine Studentenfeier in der Mensa des Institutsviertels besucht hatte. Um 8.41 Uhr fand eine Joggerin ihre Leiche. Die Obduktion stellte Tod durch Ertrinken fest. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die junge Frau vom Täter absichtlich in der Dreisam abgelegt wurde. Daher besteht seitens der Staatsanwaltschaft der dringende Tatverdacht des Mordes gegen den mutmaßlichen Täter, der Ende 2015 als afghanischer Flüchtling nach Deutschland kam.