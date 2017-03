Gaggenau Proteste von Politikern vor Auftritt von türkischem Justizminister in Baden-Württemberg

Der geplante Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in Deutschland sorgt parteiübergreifend für Kritik. Vertreter von Union und Linke wandten sich am Donnerstag gegen den umstrittenen Wahlkampftermin im baden-württembergischen Gaggenau.

Linken-Chef Bernd Riexinger forderte die schwarz-grüne Landesregierung in Stuttgart auf, die Veranstaltung zu verhindern.Riexinger kritisierte, dass nur fünf Tage nach der Rede des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Oberhausen das nächste Regierungsmitglied auf Stimmenfang für die "Allmachtsphantasien" von Präsident Recep Tayyip Erdogan gehen wolle. Die baden-württembergische Landesregierung müsse sich dafür einsetzen, "dass die nächste Werbeshow für Erdogan nicht stattfindet". Und die Bundesregierung müsse unmissverständlich klar machen, "dass in Deutschland nicht Stimmung für die Einrichtung einer Diktatur gemacht werden darf".Yildirim hatte am Samstag in Oberhausen gesprochen. Die türkischen Regierungsvertreter werben für eine umstrittene Verfassungsreform zur Stärkung der Befugnisse des türkischen Präsidenten Erdogan. Die Debatte um die Auftritte hatte sich wegen der Affäre um den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verschärft, der in Istanbul in Untersuchungshaft genommen wurde.Vor dem Hintergrund kritisierte auch der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) den Auftritt von Bozdag. "Wenn der türkische Justizminister sich Zeit für einen Termin in Deutschland nimmt, dann wäre es sinnvoller gewesen, statt innertürkischen Wahlkampf zu machen, sich mit uns über Grundrechte und Rechtstaatlichkeit zu unterhalten", sagte Wolf der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" vom Freitag.