vor 2 Stunden dpa Schorndorf Polizei ermittelt nach Stadtfest in Schorndorf gegen Flaschenwerfer und Grapscher

Die Polizei will nach den Auseinandersetzungen und sexuellen Übergriffen beim zu Ende gegangenen Schorndorfer Stadtfest Bilanz ziehen. Möglicherweise wird das helfen, das genaue Ausmaß der Ereignisse zu begreifen.