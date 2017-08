vor 7 Stunden dpa/lsw Uhldingen-Mühlhofen Pfahlbaumuseum zum Abschluss von Kretschmanns Wandertour

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag zum Schlussspurt seiner fünftägigen Wanderung an. Zunächst geht es zum Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen.