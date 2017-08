Schwarzwald/Bodensee Partielle Mondfinsternis: Bilder aus der Region

Dank teils klaren Himmels war die partielle Mondfinsternis am Montagabend im Südwesten gut zu sehen. Allerdings ließ sich hierzulande wegen des späten Mondaufgangs nur die zweite Hälfte der Finsternis beobachten.

In vielen Regionen Deutschlands haben Hobbyastronomen am Montagabend freie Sicht auf die partielle Mondfinsternis gehabt.

Auch in Baden Württemberg war der Mond vielerorts am fast wolkenfreien Himmel rosa- bis orangefarben leuchtend zu sehen. Der untere Teil war etwas verdunkelt. Der Mond trat teilweise in den dunklen Kernschatten ein, den die Erde auf der von der Sonne abgewandten Seite in den Raum wirft.

Unser Fotograf Achim Mende hielt einen grossartigen Blick auf den Höhepunkt der partiellen Mondfinsternis am Montagabend fest. Die Bilder blicken vom Standort Rheindelta am Ende des rechten Rheindamms mitten im See in Richtung Bregenz, auf zwei der Bilder sieht man die Burg Gebhardsberg direkt über dem südlichen Ausgang des Pfändertunnels.

Fotograf Hans-Jürgen Götz fotogarfierte die Mondfinsternis im Brigachtal von Überraschen in Richtung Kirchdorf, bzw. Klangen:

In Hinterzarten im Hochschwarzwald war die partielle Mondfinsternis am Montagabend bei klarem Himmel war auch mit bloßem Auge bestens zu erkennen, wie auf den Bildern von Joachim Hahne gut zu sehen ist. Anders als im Westen und Norden war der Himmel dort wolkenlos.

Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond in etwa in einer Reihe. Von Deutschland aus war diesmal nur der zweite Teil der Verdunkelung zu sehen, da der Aufgang des Mondes erst nach Mitte der Finsternis erfolgte. Um 21.19 Uhr endete der sichtbare Teil der Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde. Um 22.53 Uhr war die Finsternis beendet.