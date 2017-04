Todtnau Not macht erfinderisch: Notschnee am Notschrei

Not macht erfinderisch: Notschnee am Notschrei

Wintersportler legen ein Schneedepot an, dass sie über den Sommer retten wollen. Die Aktion ist Teil einer Studie, die Folgen des Klimawandels untersucht

Es war kein besonders schneereicher Winter am Notschrei (1120 Meter hoch) im Hochschwarzwald oberhalb von Todtnau und Oberried. Doch von der geringen weißen Pracht werden 2600 Kubikmeter auf einem großen Haufen bei der Biathlon-Anlage des Nordic Center Notschrei über den Sommer aufbewahrt. Die umfangreichen Arbeiten sind jetzt abgeschlossen worden. Die Verantwortlichen hoffen, etwa 70 Prozent des unter einer 40 Zentimeter starken Sägemehlschicht gelagerten Schnees über den Sommer retten zu können. Im kommenden Dezember soll das ausreichen, um für den nordischen Skinachwuchs eine etwa ein Kilometer lange Trainingsloipe präparieren zu können – auch wenn es bis dahin aufgrund der Wetterlage weder Naturschnee noch künstlich erzeugten Schnee gibt.

Erhebliche Mengen von Restschnee wurden auf dem Notschrei von Mitte März an von Pistenbullys zusammengeschoben und unter Einsatz eines Baggers zu einem sieben Meter hohen Berg aufgetürmt, mit einer Breite von 29 und einer Länge von 37 Metern. Spektakulär, was dann unternommen wurde: eine leistungsstarke Schneefräse blies 700 Kubikmeter Sägemehl auf den Schneeberg. Das Sägemehl hatte ein holzverarbeitender Betrieb aus Buchenbach im Dreisamtal gespendet und auf den Notschrei gekarrt.

Schon im Jahr 2013 war bei der Weltcup-Sprungschanze bei Neustadt (Hochfirstschanze) eine Schneedeponie erprobt worden. Dort hatten die Schnee-Konservierer Styropor-Platten und Silo-Planen zur Abdeckung benutzt und das Übersommern gelang. Am Notschrei wurde jetzt das in Finnland und der Schweiz schon erprobte Verfahren der Bedeckung mit Sägemehl angewandt. Das gilt als ökologisch verträglich und Ressourcen-effizient. Mit einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt soll unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit geklärt werden, ob die technische Schneeerzeugung durch Verblasen von Wasser bei Minusgraden oder die Sammlung von Altschnee besser ist. Zudem geht es um das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen: man weiß bereits, dass das Schneevolumen über den Sommer stärker abnimmt, je größer der Schneehaufen ist. Zu groß sollten die Deponien also nicht sein.

Das Schneedepot am Notschrei ist ein Projekt der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) im Rahmen einer Studie zu Trainings- und Wettkampfstätten des Deutschen Skiverbandes (DSV). Es wird vom Schweizer Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos und der Deutschen Sporthochschule Köln wissenschaftlich begleitet. Dort ist Professor Ralf Roth damit befasst, der wesentlich bei der Konzeption der Nordischen Trainings- und Wettkampf-Arena am Notschrei mitgewirkt hat. Die örtliche Koordination verantwortete Georg Behringer, stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins des Leistungszentrums. Und zahlreiche Vereinsmitglieder stellten am Feierabend und am Wochenende kostenlos ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Unterstützung gab es auch durch das Bereitstellen von Geräten durch örtliche Unternehmen. Notschnee am Notschrei, das ist auch der Versuch, wärmeren und schneearmen Wintern ein Schnippchen zu schlagen und so Auswirkungen des Klimawandels auf den Nordischen Skisport abzufedern.