Heidenheim Neuer Hinweis im Mordfall Bögerl - Ermittler suchen Tatverdächtigen

Vor sieben Jahren wurde die Bankiers-Gattin Maria Bögerl getötet. Seither suchen die Ermittler nach dem Täter. Jetzt hat sie einen neuen Tatverdächtigen im Blick und fahndet mit einem Phantombild und einer Tonaufnahme nach ihm.

Die Tonaufnahme des Bundeskriminalamtes

Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersgattin Maria Bögerl suchen die Ermittler nach einem neuen Tatverdächtigen. Der Mann sei im nordrhein-westfälischen Hagen aufgetaucht, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BKA) am Mittwoch. Er stamme nach eigenen Angaben aus der Gemeinde Königsbronn in Baden-Württemberg und sei früher Angehöriger der Bundeswehr gewesen. Wem gegenüber er das geäußert haben soll, wurde zunächst nicht bekannt. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Mann machen können. Auf der Homepage des BKAs sind ein Foto und auch eine Stimmaufzeichnung des Mannes verlinkt.Die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs wurde im Mai 2010 aus ihrem Haus entführt. Die Täter verlangten 300.000 Euro, die Übergabe des Lösegelds scheiterte. Später fand ein Spaziergänger die verweste Leiche der 54-Jährigen an einem Waldrand bei Heidenheim.