Baden-Württemberg Neuer Anlauf für die Gäubahn

Schnellere Reise von Zürich nach Stuttgart – Singener Hauptbahnhof soll angefahren werden

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ließ nichts unversucht, den Geist der Vereinbarung von Locarno im Plenarsaal auferstehen zu lassen. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass sich Deutschland gegenüber der Schweiz verpflichtete, die streckenweise eingleisige Gäubahn zu ertüchtigen und die Zugverbindung zwischen Zürich und Stuttgart auf eine Fahrzeit von zwei Stunden und 15 Minuten zu bringen. De facto musste die Strecke aber immer mehr Federn lassen – vom Einsatz des Cisalpino Mailand-Stuttgart über den kurzzeitigen Einsatz des DB-Neigezugs Baureihe 411, 415 („ICE-T“) ist man heute bei vier bis fünf Reisezugwagen der Schweizer Bundesbahn gelandet, nur mit Minibar. Man habe einiges erreichen können wie den Einsatz neuer IC-Doppelstockwagen ab Dezember. Doch alles bringe nichts, wenn die Strecke nicht schneller werde. Mindestens 20 Minuten Verkürzung brauche man, um den Halbstundentaktknoten in Zürich zu erreichen. „Unser Ziel ist, dass man etwa mit zwei Sunden 37 auf dieser Stecke auskommt“, sagte Hermann.

Das Land hat ein Gutachten für 318.000 Euro in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis eine konkrete Ansage darstellt: „Bei moderaten Ausbaukosten und dem Einsatz von Neigetechnikfahrzeugen sind circa 20 Minuten Fahrzeitgewinn möglich – ohne Neigetechnikfahrzeuge müssten weit über eine Milliarde Euro investiert werden.“ 500 Millionen Euro statt mehr als das Doppelte wegen vieler Tunnel und Begradigungen – das sei doch ein Wort.

Dass es die Ausbaumaßnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans geschafft habe, sei der Geschlossenheit aller Landtags- und Bundestagsabgeordneten zu verdanken, lobte Hermann. Namentlich erwähnte er auch den Vorsitzenden des Interessenverbandes Guido Wolf, mit dem er sich in Kürze in Sachen Gäubahn nach Berlin aufmachen will. Der Druck Richtung Berlin werde weitergehen müssen, daran ließ Hermann keinen Zweifel.

Denn ganz im Unterschied zu vielen europäischen Ländern wie der Schweiz, Italien, Großbritannien, Tschechien, Finnland oder Spanien sei die Bahn derzeit nicht zum Einsatz von Neigezügen bereit. Für Hermann unverständlich, zumal es im Land noch mehr solcher „Tälerstrecken“ gibt. „Wir müssen darauf bestehen, dass ein bundeseigenes Unternehmen sich nicht einfach aus der Technik verabschiedet.“ Früher hatte Hermann in diesem Zusammenhang schon mal leise angemerkt, es gebe auch andere Zug-Anbieter, die herzlich eingeladen seien, sich für die Befahrung der Gäubahn zu interessieren. Diesmal beließ er es beim Appell an den Eigentümer Bund, klar politisch Verantwortung zu beziehen und für diese Strecke Stuttgart–Zürich eine moderne Verbindung anzubieten.

Eine klare Ansage gab es auch an Bahn-Konzepte im Hegau. Was die Bahn vorhabe, nämlich eine Kurve an Singen vorbei, sei „alte Planung“: „Man kann Schienen nicht an den Menschen vorbei planen. Das geht schief, und deswegen gibt es Proteste.“ Hermann tritt dafür ein, den Güterverkehr an Singen vorbeifahren, aber den Personenverkehr nach wie vor durch den Hauptbahnhof in der Innenstadt laufen zu lassen. Zu sagen: „Dann sollen sie halt am Gartenschauhalt umsteigen oder aussteigen“ sei nicht angemessen und nicht zukunftsfähig, so der Grünen-Minister im Landtag. „Deswegen wird das Land sich dafür einsetzen, dass der Hauptbahnhof in Singen angefahren wird und nicht irgendetwas!“

In der kurzen Debatte zuvor deutete sich Unterstützung für sein Vorgehen an. Die Strecke klinge nach Märchenbahn, sei de facto aber eine der wichtigsten Bahnverbindungen des Landes, so der CDU-Verkehrspolitiker Felix Schreiner aus Waldshut. Mit 550 Millionen Euro im Bundesverkehrswegeplan habe man zum ersten Mal eine klare Finanzierungsperspektive. Schreiner sieht „die Bahn in der Verantwortung, endlich eine Beschleunigung dieses Projekts herbeizuführen“.

Für die CDU kündigte der Bundestagskandidat die Notwendigkeit von Gesprächen mit der DB Fernverkehr an, „um sie davon zu überzeugen, die Neigetechnik einzusetzen“. Alternative Anbieter zu prüfen, gehöre dazu. Für die AfD riet Bernd Gögel dem Minister: „Warum versuchen Sie nicht einfach einmal, über eine Klage gegen Berlin die Vertragserfüllung einzuklagen?“ Für die SPD beklagte Martin Rivoir die „unendliche Geschichte“: Doch 2,15 Stunden, das gehe nur mit Neigetechnik. Selbst der fraktionslose Wolfgang Gedeon (Afd) legte sich für Gerechtigkeit gegenüber der Provinz ins Zeug. Für die FDP nahm Jürgen Keck (Singen) eine andere Haltung ein. Auf ein paar Minuten komme es nicht an. Neigetechnik sei ein „totes Pferd“, das schon verwese.

Die Sorgen-Strecke

Die Gäubahn verbindet Zürich mit Stuttgart. Auf einer Teilstrecke hatte die Besatzungsmacht Frankreich nach Ende des Zweiten Weltkrieges das zweite Gleis aus Reparationsgründen abgebaut. Die Fahrzeit betrug vor fast 30 Jahren deutlich weniger als drei Stunden, heute sind es etwa drei Stunden. Obwohl seit 1996 eine Vereinbarung mit der Schweiz (Vertrag von Locarno) besteht, kam es nicht zum Ausbau. Auch 2016 landete die Strecke nicht in der nötigen Priorität. Erst massiver, parteiübergreifender Protest aus Baden-Württemberg brachte den Bundesverkehrsminister zu Korrektur: Die Gäubahn ist nun im vordringlichen Bedarf festgeschrieben. (gar)