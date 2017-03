Neue Therme in Lindau: Bad der Superlative am Bodensee

Pfänder, Schweizer Alpenkette und den See direkt vor der Nase: In traumhafter Panoramalage am Lindauer Eichwald soll die größte Bäderlandschaft am Bodensee entstehen. Am 29. März wollen der Oberbürgermeister Gerhard Ecker und der Überlinger Investor Andreas Schauer die Verträge zum Bau der Therme Lindau unterschreiben.

Das neue Bad ist ein Partnerprojekt aus kommunaler und privater Hand, das nach langem Anlauf nun fast in trockenen Tüchern ist. Die Stadt will sich so langfristig teure Sanierungs- und Betriebskosten sparen. Das Hallenbad Limare und das Strandbad im Eichwald sind in die Jahre gekommen und schreiben Verluste von mehr als 1,5 Millionen Euro pro Jahr.

Sobald der Vertrag mit einer Laufzeit von 40 Jahren steht, will Andreas Schauer die Baugenehmigung beantragen. Den dafür nötigen Bebauungsplan hat er in Abstimmung mit den Behörden bereits erarbeitet, der Beschluss des Stadtrates steht aber noch aus. „Wenn wir den Zeitplan halten können, beginnen wir im Juni mit ersten Abrissarbeiten. Aber das wird ein heißer Ritt“, weiß der Investor, der 2019 die Therme Lindau öffnen will. In letzter Minute hat sich noch eine Bürgerinitiative gebildet, die das Bäderprojekt notfalls per Petition verhindern möchte.

Schauer kennt die Thermelandschaft nicht nur am Bodensee aus dem Effeff. Nach der Projekt- und Bauberatung für die 2003 eröffnete Bodenseetherme in Überlingen war er deren erster Betriebsleiter. Danach baute er unter anderem die Bali-Therme in Bad Oynhausen, betreibt bis heute das Liquidrom in Berlin, das Aquabasilea im Schweizer Pratteln und die Saarland Therme in Saarbrücken, die er ebenfalls als öffentlich-privates Projekt geplant und als Generalübernehmer gebaut hat. „Die Therme Lindau kann eine Spitzenposition in der deutschen Thermenlandschaft einnehmen. Der Standort ist nicht zu toppen“, ist der 46-Jährige, der mit seiner Familie nach wie vor in Überlingen lebt, überzeugt.

Bäder in der Region Meersburg Therme:



Eröffnet 2003. Thermal-, Erlebnis- sowie Eltern- undKindbereich, Saunawelt, Wellnessangebote. Preise (2 Stunden): Badewelt Erwachsene 9 € , Kinder 6,50 €, Saunawelt Erwachsene 18 € Bodensee-Therme Überlingen:



Eröffnet 2003. Thermal- und Erlebnisbereich mit Sportbad, Rutschen, Eltern-Kind-Bereich, Wellness, Saunalandschaft. Preise (2 Stunden): Erwachsene 9 €, Kinder 4,50 €, mit Wellness und Sauna 17,50 €. Bodensee Therme Konstanz:



Eröffnet 2007. Thermalbad mit Kindererlebniswelt, Saunawelt, Wellnessangebot,Sportschwimmbecken im Freien. Preise (1,5 Stunden): 8,5 €, mit Sauna (3,5 Stunden) 20,50 € Solemar Bad Dürrheim:



Eröffnet 1987. Sole-Heilbad, Schwarzwald-Sauna, Totes-Meer-Salzgrotte, TherapeutischesFitnesscenter, Wellness- und Gesundheitszentrum. Preise (3 Stunden): 12,50 €, mit Sauna (4 Stunden) 19,90 €, nur Sauna 18,50 €. Schwaben-Therme Aulendorf:



Für ihn stimmt auch das Konzept, mit dem er 2011 die Ausschreibung gewonnen hat: Die Stadt bezahlt den Bau und finanziert den Betrieb des Sport- und Familienbades inklusive 50-Meter-Sportbecken. Andreas Schauer investiert mit Hilfe eines Bankenkonsortiums mit der Saarländischen Landesbank an der Spitze in eine attraktive Therme- und Saunalandschaft und subventioniert mit einem Teil der Gewinne quasi den kommunalen Bäderteil mit. Die Gesamtkosten liegen bei über 40 Millionen Euro; 12,5 Millionen davon zahlt die Stadt Lindau für den Bau. Dafür bekommt die Bodenseestadt am Südzipfel Bayerns das mit 12 500 Quadratmeter tatsächlich größte Bad am See, in dem 1800 Quadratmeter Wasserfläche zum Schwimmen und Planschen einladen. Elf verschiedene Saunen sind konkurrenzlos am See. Im Sommer gehört das Freibad mit über 500 Metern Uferlänge zum Bäder-Ensemble dazu.

Den neuen Mitbewerber werden die Thermen in Meersburg und auch Überlingen zu spüren bekommen. Interessant wird auch sein, wohin sich die Einwohner Friedrichshafens orientieren. Die Stadt baut gerade zwei neue Bäder – eine schmuckes Freibad mit Thermalbecken in Fischbach und ein Sport- und Familienbad mit Sauna mitten in der Stadt. Andreas Schauer legt bei seinen Berechnungen ein Einzugsgebiet von 45 Autominuten zugrunde, hier leben zirka 1,1 Millionen Menschen – inklusive Touristen sogar 1,9 Millionen potenzielle Badegäste.

Das sind deutlich mehr als beispielsweise in Konstanz oder Überlingen. Für die Tourismusregion Bodensee könne die neue Therme nur eine Aufwertung sein, von der viele profitieren werden, sagt Schauer. „Nach der Eröffnung der Bodenseetherme stiegen die Übernachtungszahlen in Überlingen um zirka 100 000 pro Jahr.“