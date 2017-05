vor 37 Minuten Hermann-Peter Steinmüller Stetten am kalten Markt Nach tödlicher Hundeattacke auf Seniorin: Frohnstetten steht unter Schock

Schreckliche Szenen haben sich am Dienstagabend in Frohnstetten bei Stetten am kalten Markt abgespielt: Ein großer Hund griff eine 72-jährige Passantin auf einem Fußweg an und biss sie zu Tode.