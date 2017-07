Stuttgart Nach heftigen Gewittern ruhigeres Wetter im Südwesten erwartet

Von subtropischer Schwüle und Unwettern können sich die Menschen in Baden-Württemberg erst einmal erholen. Letzte Gewitter sollen abklingen.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Nach Hitze und Gewittern in den vergangenen Tagen mit vollgelaufenen Kellern, umgestürzten Bäumen und Blitzschlag können sich die Menschen im Südwesten allmählich auf ruhigeres Wetter einstellen. Letzte Gewitter sollten am Montag und in der Nacht zum Dienstag durchziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Dabei sei Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Auch Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von etwa 80 Kilometern pro Stunde könnten noch auftreten.Das ist aber kein Vergleich mehr zum Wochenende, als im Süden des Landes mancherorts innerhalb weniger Stunden bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen waren und Wasser und Sturm große Schäden angerichtet hatten.In den kommenden Tagen solle es kühleres und weniger feuchtes Wetter geben, sagte eine Expertin des DWD. Für Bodensee und Rhein waren für Montag noch etwa 27 Grad vorhergesagt. Im Bergland sollten die Werte um 21 Grad liegen.Zur Wochenmitte wird es sich laut DWD bei Höchsttemperauren zwischen 19 Grad in den Bergen und 24 Grad am Kaiserstuhl weiter abkühlen. Die Sonne macht sich vorerst rar, der Südwestwind lebt auf und weht auf den Gipfeln des Schwarzwaldes mit stürmischen Böen. Die weiteren Aussichten sind durchwachsen mit Sonne und Wolken, etwas Regen und Höchsttemperaturen zwischen 19 und 25 Grad.