Beim heiklen Thema Abschiebungen hat Grün-Schwarz Grundsätze und Kriterien vereinbart. Die Grünen sehen diese schwer verletzt, weil ein Familienvater und ein kranker Mann auf der Liste standen.

Die Abschiebung verläuft friedlich, am frühen Donnerstagmorgen landet der Flieger auf dem Flughafen in Kabul. Doch ihre Wut können die Männer nicht verbergen. Naim Muradi (25) aus der nordafghanischen Provinz Baghlan, sagt, er habe seit 2010 in Deutschland gelebt. „Ich habe in Stuttgart als Koch gearbeitet“, erzählt er. Aber dann sei er ohne Warnung bei der Arbeit festgenommen und in Handschellen abgeführt worden. Nach zwei Tagen in Abschiebehaft habe die Polizei ihn dann zum Flughafen gebracht. Auf dem Flug hätten ihn gleich drei Polizisten bewacht. „Wie kann die deutsche Regierung mir das antun?“, fragt er.



Stunden vorher stehen hunderte Frauen und Männer am Münchner Flughafen, um zu protestieren. Nicht nur der Flüchtlingsrat, verschiedene Parteien wie Grüne und Linke, auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx finden Abschiebungen nach Afghanistan „außerordentlich fragwürdig“. Das sieht auch der evangelische Bischof Heinrich Bedford-Strohm so. Das Land müsse erst so befriedet werden, dass Menschen dort wieder sicher leben könnten. Trotzdem startete der Flieger nach Kabul. Von geplant 50 sitzen aber nur 18 Afghanen drin. Von sechs Afghanen, die Baden-Württemberg abschieben wollte, wurden per Gerichtsbeschluss zwei verschont.



Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg stoppte die Abschiebung eines Mannes, der im Herbst 2000 nach Deutschland eingereist und im Besitz der türkischen und der afghanischen Staatsangehörigkeit ist. Sein Klageverfahren ist beim Verwaltungsgericht Karlsruhe anhängig. Der VGH begründete mit seiner familiären Situation. Mit seiner türkischen Frau hat er zwei Kinder, der 14-jährige Sohn ist schwerbehindert.



Dem Mann stehe aus dem Grundrecht in Artikel 6,1 Grundgesetz (Schutz von Ehe und Familie) ein Duldungsgrund (Paragraf 60a Aufenthaltsgesetz) zu, urteilte der Senat. Es wäre „sorgfältig zu prüfen gewesen, welche voraussichtliche Dauer dann eine Trennung von den Kindern als Folge der Abschiebung haben könnte“, so die Richter. Dass eine solche Prüfung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe vorgenommen worden sein könnte, sei nicht ersichtlich. Zudem fragen sie: Warum gerade jetzt? Und warum nicht in die Türkei?

Die grüne Basis tobt

Der zweite Fall ist nicht weniger tragisch: Das Bundesverfassungsgericht urteilte im Fall eines seit 14 Jahren in Deutschland lebenden Afghanen mit schweren Depressionen. Der 56-Jährige sollte schon mit der letzten Sammelmaschine im Januar abgeschoben werden, brach am Flughafen in Kabul zusammen, weshalb er postwendend wieder nach Baden-Württemberg zurückgeschickt wordeb war. Eben jener Mann wurde vom baden-württembergischen Innenministerium erneut auf die Liste gesetzt – bis Karlsruhe ausbremste, weil erst über seine Verfassungsbeschwerde entschieden werden muss. Laut Jürgen Blechinger von der badischen Landeskirche war der schwer traumatisierte Flüchtling bereits im Bus auf dem Weg nach München. „Es ist erschreckend, dass es erst einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bedurfte, um diesem Trauerspiel ein zumindest vorläufiges Ende zu bereiten.“



Die grüne Basis, viele in der Flüchtlingshilfe und in Menschenrechtsfragen aktiv, tobt. Die offensichtlichen Pannen bestätigen sie in ihrer Vermutung, dass es mit der von Innenminister Thomas Strobl versprochenen intensiven Einzelfallprüfung nicht so weit her sein kann. Mehrfach hatten sie auch ihren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann kritisiert, weil der sich nicht am Abschiebstopp rot-grüner Länder beteiligt. Schleswig-Holstein und andere rot-grün regierte Bundesländer beteiligen sich derzeit nicht an Abschiebungen nach Kabul. Die Grünen-Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, lobt dies ausdrücklich. Für Kretschmann heißt der aktuelle Vorfall aber auch: Ihm hagelt am Schmotzige Dunschtig ein drohender Koalitionsknatsch ins Kuttelsuppenessen.



Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Landtag, Uli Sckerl, forderte Strobl erneut auf, sich, wie verabredet und in den eigenen Leitlinien des Innenministeriums verankert, auf Straftäter und Gefährder zu konzentrieren. „Die Kritik der Gerichte an der Arbeit der Behörden geht ans Eingemachte“, sagte er. Familien und Kranke abzuschieben, gehe gar nicht, so Sckerl. Es sei alarmierend, wenn grundlegende Rechtsstandards nicht eingehalten würden.



Sckerl findet harte Worte: „Auf Innenminister Thomas Strobl kommt eine Menge Arbeit zu, um solche katastrophalen Pannen abzustellen.“ Das Staatsministerium sieht Gesprächsbedarf. Das Innenministerium ebenfalls. „Wir meinen es ernst damit, Recht und Gesetz – und auch die Ausreisepflicht – konsequent zu vollziehen. Darüber haben wir Einigkeit in der Landesregierung“, verteidigt ein Sprecher Strobls das Vorgehen. „Die Einzelfallprüfungen finden sorgfältig und rechtsstaatlich statt; die vorgesehenen und vorgenommenen Abschiebungen sind von den Vereinbarungen innerhalb der Landesregierung absolut gedeckt.“ Das Ministerium deutet eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidungen an.