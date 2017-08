Region Nach Unwetternacht im Südwesten: Wie sicher sind Campingplätze?

Nach der Sturmnacht in der Region wächst die Sorge auf den Campingplätzen. Baumkontrollen sind für Betreiber keine Pflicht. Für Extremwetterlagen gibt es keine offiziellen Richtlinien.

Auf dem Campingplatz Gitzenweiler Hof in Lindau herrscht Erleichterung, nachdem die letzten Überreste umgestürzter Bäume von der Campingfläche beseitigt wurden. Mehrere Bäume hielten am Dienstagabend einem Unwetter mit Gewitter, Sturm und Starkregen nicht stand. Ein großer Nadelbaum stürzte auf ein leeres Auto. Verletzt wurde niemand – anders als in Rickenbach, wo in derselben Nacht ein 15-Jähriger in einem improviserten Zeltlager von einer umstürzenden Tanne erschlagen wurde. In der Nacht auf Freitag fiel auf einem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern eine Baumkrone auf ein Zelt, ein Dreijähriger wurde schwer verletzt.

Wie sicher sind Campingplätze? „Wir sind froh, dass keiner der 2000 Gäste durch einen umstürzenden Baum verletzt wurde“, sagt Betreiberin Heidrun Müller. Die Überprüfung der Standfestigkeit von Bäumen wird nicht von offizieller Seite überwacht. „Grundsätzlich ist jeder Eigentümer dafür selbst verantwortlich“, erklärt Kurt Bonath, Vorsitzender des Landesverbands der Campingplatzunternehmer in Baden-Württemberg. Für die Klassifizierung eines Platzes, nach der Sterne vergeben werden, spiele es zudem keine Rolle, ob der Betreiber eine Sicherheitsüberprüfung vorgenommen habe, so Bonath.

"Wie anfällig ein Baum ist, hängt auch von der Baumart ab"

Der Campingplatz in Lindau führt laut Betreiberin Heidrun Müller jährlich eine Begutachtung mit einem Experten durch. „Ein Sachverständiger prüft die Bäume auf unserem Gelände auf Gesundheit und Standfestigkeit und erstellt ein Protokoll.“ Für die Standfestigkeit ist ein weiterer Faktor entscheidend. „Wie anfällig ein Baum ist, hängt auch von der Baumart ab. Eine Pappel oder Fichte stürzt bei einem Sturm sehr viel schneller um als beispielsweise eine Eiche“, erklärt Wilfried Durejka, Referatsleiter im Kreisforstamt Konstanz. Er rät Campingplatzbetreibern, sich Hilfe bei einem Baumsachverständigen zu holen und die Baumkontrollen nicht eigenständig durchzuführen.

Das empfiehlt auch der Verein Ecocamping mit Sitz in Konstanz, der europaweit 230 Campingplätze zu den Themen Sicherheit sowie Umwelt- und Naturschutz berät. „Der Baumbestand auf den Campingplätzen ist mit bei den Beratungen ein wichtiges Thema“, sagt Wolfgang Pfrommer, Geschäftsführer des Vereins. „Die Bewertung eines Baumsachverständigers minimiert das Risiko nicht auf null, denn bei einem Tornado ist man machtlos, aber es senkt das Risiko deutlich“, so Pfrommer.

Keine Vorgaben für Extremwetterlagen

Campingplätze stoßen jedoch laut Pfrommer oft auf Probleme mit dem Naturschutz. „Wenn eine alte Pappel auf einem Campingplatz steht und gefällt werden müsste, geraten die Betreiber oft in Konflikt mit dem amtlichen Naturschutz“, sagt Pfrommer.



In Zukunft wolle der Verein in der Beratung noch stärker auf Extremwetterlagen und Veränderungen durch den Klimawandel eingehen. „Klare und strikte Regeln gibt es für Campingplätze bereits beim Hochwasserschutz. Für Extremwetterlagen gibt es keine Vorgaben“, sagt Pfrommer. Er gehe davon aus, dass sich die Plätze in Zukunft stärker dem Klimawandel anpassen müssen.