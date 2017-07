vor 2 Stunden dpa Freiburg Nach Mord an Studentin: Mehr Polizei in Freiburg - und weniger Straftaten

Eine hohe Kriminalitätsrate und der Mord an einer Studentin lösten im vergangenen Jahr eine Sicherheitsdebatte in Freiburg aus. Die Stadt steuert mit Unterstützung des Landes gegen. Jetzt zeigen sich erste Erfolge.