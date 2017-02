Haslach Nach Gewaltverbrechen im Schwarzwald sitzt Verdächtiger in Haft

Nach Gewaltverbrechen im Schwarzwald sitzt Verdächtiger in Haft

Der 37 Jahre alte Tatverdächtige aus dem näheren Umfeld der 36 Jahre alten getöteten Frau in Haslach (Ortenaukreis) muss sich wegen des Verdachts des Totschlags verantworten.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 36 Jahre alte Frau in Haslach im Kinzigtal (Ortenaukreis) ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftbefehl sei wegen des Verdachts des Totschlags ausgestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 37 Jahre alte Verdächtige stamme aus dem persönlichen Umfeld der Getöteten. Klarheit über die genaue Todesursache soll eine Obduktion bringen.

Am Freitag hatten sich Angehörige der 36-Jährigen Sorgen gemacht und die Polizei informiert. Beamten fanden die Leiche der Frau auf einem Bauernhof. Der Tatverdächtige sei wenig später in der Innenstadt des Schwarzwaldortes festgenommen worden.