Bonndorf Nach Erdrutsch in der Wutachschlucht: Strommast steht am Abgrund

Nach Erdrutsch in der Wutachschlucht: Strommast steht am Abgrund

Nach dem Erdrutsch in der Wutachschlucht laufen Sicherungsmaßnahmen. Ein Teilabschnitt ist nach dem Erdrutsch gesperrt.

Steine, Erde und Holz: 30.000 bis 50.000 Kubikmeter Felsen und Geröll stürzten bei einem Erdrutsch am Montagnachmittag in die Wutachschlucht. Da liegt die These nahe, dass das Erdbeben dafür verantwortlich sein könnte. Wutach-Ranger Martin Schwenninger betonte jedoch, dass das Beben in der Schweiz nicht die Ursache dafür gewesen sei. Schließlich stürzte das Geröll schon vor dem Beben in die Tiefe. Die Folgen des Unglücks bei Bonndorf: Ein Freileitungsmast vom Netz BW steht acht Meter vor einem tiefen Abgrund. Es ist schon der zweite große Erdrutsch innerhalb weniger Monate an dieser Stelle.

Die Stadt reagierte schnell: Bürgermeister Michael Scharf sperrte die Kreisstraße 6516 nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle im Landratsamt Waldshut auf dem Abschnitt, über dem die Freileitung hängt. Sie soll erst wieder freigegeben werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen des Netzbetreibers abgeschlossen sind. Nach Aussage von Rudolf Huber, Leiter Betrieb Strom und Gasnetze, sollte das spätestens am heutigen Donnerstag der Fall sein.

Gestern arbeiteten Techniker fieberhaft daran, die Freileitungen zu lösen und den Zug von den Mast zu nehmen. Die Gefahr: Sollte der am Abgrund zur Schlucht stehende Masten abstürzen, bestehe die Gefahr, dass auch die dahinterstehenden Masten umstürzen. Wie Huber erklärte, wäre der Strom aus der Freileitung sofort automatisch abgeschaltet worden, wenn der Mast in die Schlucht gestürzt wäre.

Nachdem sich Bürgermeister Michael Scharf am Dienstag ziemlich ungehalten über die schleppende Reaktion von ENBW gezeigt hatte, war er nach Klärung der Ursache für den stocken­enden Informationsfluss wieder milder gestimmt. Die Anfrage sei erst über Umwege beim Leiter Netze BW, Rudolf Huber, angekommen. Der leitete umgehend die erforderlichen Maßnahmen ein, sagte Scharf.

Anwohner beobachten die Situation gespannt. Unmittelbar unter der Freileitung Richtung Wutachschlucht befinden sich die Biogasanlage und eine Stallung von Philipp Käppeler im Bonndorfer Ortsteil Boll. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte er, dass er die Gefahr sehr ernst genommen habe. „Wir konnten nur im Stall arbeiten, wenn eine weitere Person die Masten und die Leitung beobachtet hat“, sagte Käppeler. Die Experten haben dem Landwirt versichert, dass die Leitungen bis Donnerstagmittag von den gefährdeten Freileitungsmasten abgebaut sind, dann bestehe keine Gefahr mehr.

Parallel zu den Sicherungsmaßnahmen sollen die Arbeiten für die seit September 2016 geplante Versetzung der Masten um 35 bis 45 Meter von der Kante zur Schlucht fortgesetzt werden. Zunächst will Huber aber prüfen, ob diese Planungen wie vorgesehen umgesetzt werden können. Mit Wutach-Ranger Martin Schwenninger hat er zudem vereinbart, den Abschnitt von Boll zur Schattenmühle des Wanderweges in der Schlucht bis auf Weiteres zu sperren. Ob er bis zur Eröffnung der Wandersaison freigegeben werden kann, ließ der Fachmann offen.

Wenn die Erde rutscht

Im Mai 2016 wurde der erste große Erdrutsch beim "Kanadiersteg" bei Wutach festgestellt und mit schwerem Gerät beseitigt. Im August rutschte der Berg bei Boll zum ersten Mal, wie diesmal lösten sich 30.000 bis 50.000 Kubikmeter Fels und Geröll, die Schlucht wurde auf diesem Abschnitt gesperrt. Im Januar 2017 wurde ein kleinerer Rutsch festgestellt. Vor 150 Jahren soll sich ein ähnlich großer Erdrutsch wie am Montag ereignet haben.