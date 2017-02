Stuttgart Nach Entscheidung über Diesel-Fahrverbot: Mehrheit spricht sich dafür aus

Die Fahrverbote für viele Diesel-Fahrzeuge in Stuttgart schon ab 2018 haben eine hitzige Debatte ausgelöst. Währen die Industrie von einem Schnellschuss spricht, ist die Umfrage-Mehrheit für solche Schritte.

An den für 2018 geplanten Fahrverboten für viele Dieselfahrzeuge in Stuttgart scheiden sich die Geister: Das gehe intelligenter, hieß es am Mittwoch beim Verband der Automobilindustrie (VDA). Stuttgart gehe mit gutem Beispiel voran, hielt der Deutsche Städtetag dagegen. Land und Stadt hatten ihren Schritt am Dienstag damit begründet, dass ihnen aufgrund der gültigen Rechtslage und drohender Strafzahlungen an die EU die Hände gebunden seien. Die EU-Grenzwerte seien nur einzuhalten, wenn die Zahl der Diesel in der City deutlich verringert werde.

Er befürchte, dass man an Fahrverboten nicht vorbei komme, sagte Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Blaue Plaketten für schadstoffarme Dieselautos seien eine gute Idee. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag angekündigt, sich mit seinem Vize Thomas Strobl (CDU) in Berlin nochmal für die neue Plakette einzusetzen, die Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) beharrlich ablehnt. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hingegen lobt Stuttgart.

Umfrage: 61 Prozent dafür

Die bundesweite Einführung der blauen Plakette gilt als einfachste Lösung, vergleichsweise schmutzige Fahrzeuge aus den Städten auszusperren. Erhalten würden sie Benziner, die die Abgasnorm Euro 3 einhalten und Diesel, die mindestens Euro 6 schaffen. Flächendeckend eingeführt werden soll die Plakette erst, wenn 80 Prozent der Flotte die Vorgaben erfüllen – nach Schätzungen frühestens im Jahr 2020.

Die Mehrheit der Deutschen befürwortet Fahrverbote für Dieselautos mit hohem Schadstoffausstoß in Stadtteilen mit besonders schlechter Luftqualität. In einer von der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Auftrag gegebenen und am Mittwoch veröffentlichen repräsentativen Emnid-Umfrage sprechen sich 61 Prozent für solche Verbote aus.

Automobilverband: Grüne Welle wäre besser

Es gebe intelligentere und schneller wirkende Maßnahmen als temporäre oder gar dauerhafte Verkehrsbeschränkungen für einen Großteil der Dieselautos, hieß es beim VDA. Kurzfristig umsetzbar sei etwa eine Grüne Welle. Ein gleichmäßiger Verkehrsfluss bringe eine Reduktion der Stickoxidemissionen um fast ein Drittel.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte sich am Dienstag darauf geeinigt, ab 2018 an Tagen mit extrem hoher Schadstoffbelastung zentrale Straßen im Talkessel für viele Diesel-Fahrzeuge zu sperren. Betroffen sind Fahrzeuge, die nicht die strengste Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Laut VDA fährt ein Drittel des gesamten Pkw-Bestandes in Deutschland mit Diesel, nur zehn Prozent davon erfüllen die Euro-6-Norm. Die geplanten Verbote sehen Ausnahmen für rund 20 Prozent der Diesel ohne Euro 6 vor – etwa für Handwerker, Rettungskräfte oder Anwohner.

Nach Angaben des Landes liegt in der Autostadt Stuttgart der Diesel-Anteil an der Fahrzeugflotte sogar bei 50 Prozent. Laut Stadt sind in Stuttgart 107.000 Diesel zugelassen.

Werden Diesel-Autos günstiger?

Unterdessen gibt es Anzeichen, dass die schärfer gewordene Fahrverbotsdiskussion Auswirkungen auf Autopreise hat. Hierzu gibt es zwar keine umfassenden aktuellen Daten. Aber eine Branchenorganisation, der Bundesverband freier Kfz-Händler mit Sitz in Bonn, berichtete am Mittwoch von Preisrückgängen um zehn bis 20 Prozent. In dem Verband haben sich nach eigenen Angaben 900 deutsche Autohändler organisiert. Der Verband begründete den Rückgang mit Blick auf Stuttgart sowie andere Städte mit ähnlichen Vorhaben. „Die aktuelle Informationslage hat deutlichen Einfluss auf den Dieselmarkt“, sagte Ansgar Klein, Geschäftsführender Vorstand des Verbandes.

Er hoffe, dass sich die Lage nach Ende der Diesel-Negativdiskussion wieder normalisiere. Zudem warnte er vor umfangreichen wirtschaftlichen Schäden nicht nur für den Kfz-Handel, sondern generell für Gewerbetreibende, die auf ihr Auto angewiesen sind. Man sei strikt gegen Maßnahmen wie in Stuttgart. Solche Maßnahmen fielen „mehr in den Bereich von unwirksamem Aktionismus, als dass sie tatsächlich der von allen gewünschten Luftreinheit dienen“.

Auch beim Landesverband Baden-Württemberg des Kfz-Gewerbes sieht man eine „Verunsicherung des Verbrauchers“. Sprecher Daniel Rösch verwies auf Neuzulassungszahlen für Januar 2017 aus der Region Stuttgart. Hier habe es zwar ein erfreuliches Gesamtplus von 17,2 Prozent gegeben – während es bei Benzinern aber einen kräftigen Zuwachs von 24 Prozent gegeben habe, seien es bei Dieselautos nur magere 2,8 Prozent gewesen. „Im Vergleich zum Benziner liegt der Diesel weit zurück“, sagte Rösch. „Daran merkt man, dass die Leute beim Dieselkauf sehr vorsichtig sind.“ Rösch bemängelte ein ungerechtfertigtes „Diesel-Bashing“ in der öffentlichen Diskussion.