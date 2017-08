Konstanz Nach Bluttat im Grey: Bruder des Täters entschuldigt sich auf Facebook

„Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Vorfall vorgefallen ist.“ Das schreibt der Bruder von Rozaba S. am Donnerstag um kurz nach 1 Uhr morgens in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook und bittet um Verzeihung.

Er bittet diejenigen um Verzeihung, die zwölf Stunden später Ramazan Ö. zu Grabe tragen. Den Mann, den sein Bruder in der Nacht zum vergangenen Sonntag vor der Diskothek Grey in Konstanz getötet hatte. „Im Namen der Familie S. möchte ich mich für diese Tragödie entschuldigen“, schrieb Brusk S. bei Facebook. Er habe während eines Gebets gemeinsam mit dem Sohn von Ramazan Ö. geweint.

Ramazan Ö. wurde unter großer Anteilnahme von mehr als 800 Besuchern auf dem Hauptfriedhof Konstanz begleitet. Die Bestattung fand nach muslimischer Zeremonie statt, in der Moschee im Ortsteil Petershausen wurde der Leichnam gewaschen. Die Polizei begleitete die Trauerfeier im Hintergrund, weil ein Mitglied der Schweizer Rockerszene zu deren Besuch aufgerufen hatte. Er kam privat, außer ihm ein halbes Dutzend Rocker ohne Kutten auf schweren Motorrädern.

Nachträglich hat sich eine weitere Person bei der Polizei gemeldet, die am Sonntagmorgen durch Schüsse verletzt wurde. Dies bestätigte der leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth gegenüber dem SÜDKURIER. Der irische Staatsbürger sei von der Diskothek nach Hause gefahren und habe die Verletzung erst später gemerkt. Er ist neben den beiden Getöteten die fünfte durch eine Schusswaffe verletzte Person. Zwei Türsteher wurden ebenso von Projektilen getroffen, wie eine Besucherin und ein Polizist aus Allensbach. Über dessen Zustand nach seiner Operation Anfang dieser Woche machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

In der Stadt heftig diskutiert wird die Wiedereröffnung der Diskothek Grey. Viele Angestellte sagten gegenüber dem SÜDKURIER, dass sie sich nicht in der Lage fühlten, bereits am heutigen Abend wieder am Tatort zu arbeiten. Die Einnahmen wollen die Betreiber an die Familie von Ramazan Ö. spenden.

Das Video zur Trauerfeier von Ramazan Ö. in Konstanz