Müllheim Mutiger Mann stellt mutmaßlichen Sex-Täter in den Reben

In den Weinbergen der Stadt Müllheim im Markgräflerland hat ein 24-Jähriger nach Mitteilung der Polizei eine Sexualstraftat verhindert.

Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr hörte er Schreie einer 65-jährigen Frau, die von einem 23-jährigen Mann in sexueller Absicht angesprochen und zu Boden gerissen worden war. Der 24-Jährige kam der Frau zu Hilfe, stieß den Angreifer zur Seite und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest, die per Notwurf verständigt worden war. Der Tatverdächtige war der Polizei einschlägig bekannt und wurde auf Anordnung eines Richters in Haft genommen.(uh)