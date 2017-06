Stuttgart Mutherem Aras zieht die Reißleine: Altersvorsorge der Stuttgarter Parlamentarier soll sich ändern

Die Altersvorsorge für Abgeordnete ist ein heikles Thema. Jetzt soll eine Expertenkommission die Bezüge regeln. Doch auch an diesen Kosten gab es Kritik.

Für sie ist es die Flucht nach vorn: Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Mutherem Aras (Grüne) hat auf die heftige Kritik in der Öffentlichkeit reagiert und einen neuen Vorsitzenden für die Expertenkommission im Landtag eingesetzt, die die Altersvorsorge der Stuttgarter Parlamentarier neu regeln soll. Bisher war geplant, dass der frühere Bundesverfassungsrichter Herbert Landau diesen Posten übernimmt. Nachdem jedoch bekannt wurde, dass Landau für die halbjährige Kommissionsarbeit ein Honorar in Höhe von 125 000 Euro erhält, hagelte es Kritik an Aras. Nun ist klar: Es geht auch deutlich preisgünstiger. Damit rettet Aras ihren eigenen Ruf als Landtagspräsidentin und macht den Weg frei dafür, dass das Gremium unbelastet seine Arbeit aufnehmen kann. Gestern hat die Grünen-Politikerin bekannt gegeben, dass Michael Hund, der früher Vizepräsident im Bundesverwaltungsgericht war, die Kommission in Zukunft leiten soll. Insgesamt werden die Kosten für die Kommission von ursprünglich rund 400 000 Euro auf etwa 197 200 Euro halbiert. Dies erklärte Aras gestern nach einem Gespräch mit den Chefs der einzelnen Fraktionen.

Die Kosten sinken, weil das Honorar von Hund pro Monat maximal 5000 Euro betragen wird. Weiter gab Aras bekannt, dass die von Landau ursprünglich geplanten zwei Stellen für Referenten des höheren Dienstes ebenfalls gestrichen werden. So konnten nochmals rund 125 000 Euro eingespart werden. Zudem werden auch die Kosten für die vorgesehene Bürgerbeteiligung gesenkt. Der neue Kommissionschef Hund bekommt lediglich Unterstützung von einer Juristin, die Erfahrung mit dem Parlamentsrecht hat. Die vorher eingepreisten 400 000 Euro setzten sich zusammen aus: allein 125 000 Euro für den Vorsitzenden Landau, weitere 120 000 Euro für seine Mitarbeiter, noch einmal 35 000 Euro für Pressearbeit und zudem 8000 Euro für Büroausstattung. Auch Aras grüne Parteikollegen waren über diese Zahlen entsetzt. Aras selbst argumentierte noch Ende Mai, dass die Expertise eben ihren Preis habe.

Hintergrund des Vorgangs ist, dass der Landtag Anfang des Jahres in einem Hauruck-Verfahren die Altersversorgung der Landtagsabgeordneten neu geregelt hat. Hier war eine Rückkehr zur alten und lukrativen Staatspension vorgesehen. Es hagelte Kritik daran, dass sich die Politiker diese Vorsorge ohne große öffentliche Debatte einfach genehmigten – und das in Zeiten, in denen Politikverdrossenheit von Bürgern ein Problem ist. Kritisiert wurde vor allem, dass der Landtag sich vor einigen Jahren einen kräftigen Zuschlag bei den Diäten gegönnt hatte. Die Begründung damals: Man müsse selbst für die Altersversorgung aufkommen. Im März dieses Jahres wurde der Beschluss dann wegen des öffentlichen Drucks wieder zurückgenommen und eine Kommission eingesetzt, in der unter anderem Vertreter von Verbänden und aus der Wissenschaft sitzen. Diese soll nun unparteiisch ein neues Konzept erarbeiten.

Aras musste zudem gestern noch die Aussage zurückziehen, sie habe die fünf Fraktionschefs im Landtag Anfang Mai „vollumfänglich“ über die Kosten für die Kommission informiert. Die beiden Fraktionschefs Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Andreas Stoch (SPD) hatten dies bestritten. Informiert worden sei damals nur über die Struktur der Reform. „Das tut mir leid“, nahm Aras gestern von der Aussage Abstand. Rülke und Stoch erklärten, sie würden die Entschuldigung von Aras akzeptieren. „Sie hat sich mehrmals entschuldigt. Damit bin ich zufrieden“, sagte Rülke. Auch die beiden Regierungsfraktionen sehen die Sache als erledigt an und tragen den neuen Vorschlag zur Umsetzung der Kommission mit. „Wir begrüßen den Vorschlag der Präsidentin“, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz. Laut CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sind die neuen Gesamtkosten von rund 200 000 Euro eine „akzeptable Größenordnung“. Auch Jörg Meuthen, Chef der AfD-Parlamentarier, zeigte sich zufrieden: „Mit diesem Kostenrahmen erkläre ich mich für meine Fraktion einverstanden.“

Ist die grüne Landtagspräsidentin jetzt trotzdem „beschädigt“? SPD-Fraktionschef Andreas Stoch formuliert es so: „Auch Kinder fallen mal aufs Knie. Dann gibt es eine kleine Wunde, dann verschorft die, und irgendwann sieht man vielleicht noch ein bisschen was.“ Und selbst FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke meint mit Blick auf den rauen Politikbetrieb, in dem schnell mal falsche Entscheidungen fallen: „Wer von uns ohne Schrammen ist, werfe den ersten Stein.“