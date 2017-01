Freiburg Mordfall in Endingen: Zeugen bringen keine heiße Spur

Die Freiburger Sexualmorde lassen die Polizei nicht ruhen. Die Belohnung im Mordfall Carolin G. in Endingen wurde nun erneut erhöht. Auch weitere Ermittlungen zu Mord an einer Studentin in Freiburg.

Nach wie vor beschäftigen zwei Sexualmorde die Polizei in Freiburg. Im Fall Carolin G. aus Endingen wurde jetzt ein Zeuge ausfindig gemacht. Dabei half der Polizei ein Hinweis aus der Bevölkerung. Der junge Mann lebt in Endingen, trug auffällige Skaterschuhe, Schlabberjeans und einen schwarzen Kapuzenpullover, als er sich am Sonntagnachmittag, 6. November, in den Weinbergen aufhielt und von Zeugen gesehen und später beschrieben wurde. An diesem Nachmittag ist Carolin G. vergewaltigt und getötet worden. Die Vernehmung des gesuchten Zeugen führte aber laut Sonderkommission Erle nicht weiter.

Auch der Zeugenaufruf in den Schweizer Kantonen Tessin, Thurgau und Schwyz brachte die Ermittler nicht voran: Dort sollten sich Menschen melden, die sich am 6. November nachmittags in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben sollen. Zeugen hatten von Fahrzeugen mit Schweizer Kennzeichen gesprochen. Hinweise auf die Fahrzeugnutzer ergaben sich dadurch nicht, teilte Polizeisprecher Roth mit. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind inzwischen 28 500 Euro Belohnung bereitgestellt – das meiste von privater Seite.

Die Sonderkommission Dreisam, die das Sexualverbrechen an der 19-jährigen Studentin Maria L. aufklärt, hat nach der Festnahme des dringend tatverdächtigen jungen Afghanen Hussein K. ein weiteres Etappenziel erreicht. Polizeisprecherin Laura Riske bilanzierte, dass inzwischen alle Zeugen identifiziert und befragt seien. Dazu gehören Teilnehmer der großen Studentenparty, von der Maria L. am Morgen des 16. Oktober den Heimweg in den Freiburger Osten antrat, der Freundeskreis der Getöteten, aber auch zwei Frauen, die die Polizei dringend befragen wollte. Eine von ihnen saß nachts gegen 1 Uhr – das zeigen Video-Aufnahmen – kurz neben Hussein K. in der Straßenbahn. Sie stand dann auf und setzte sich auf einen anderen Platz. Zu Aussagen der Frau, zum Beispiel, warum sie sich vom Sitzplatz entfernt hat, macht die Polizei keine Angaben. Sie stuft die Zeugin weiter als wichtig ein. Eine Radfahrerin, die gegen drei Uhr am Sonntagmorgen den Tatort an der Dreisam auf einem Rennrad passierte, hat sich ebenfalls gemeldet, machte aber keine Beobachtungen.

Die Soko "Erle" besteht nach wie vor aus 40 Ermittlern und geht inzwischen etwa 1700 Hinweisen und Spuren nach. Sie ist weiter unter der Telefonnummer 07641/582-114 erreichbar.

Die Polizei weiß indes, dass Maria L. die Studentenparty um 2.40 Uhr verlassen hatte. Sie war dann mit dem Fahrrad auf dem Heimweg an der Dreisam entlang, als sie auf den Sexualverbrecher traf. Bedeutend für die Polizei ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung eines 51-jährigen E-Bike-Fahrers, der das weiße Fahrrad von Maria L. gegen drei Uhr am Dreisamufer liegen gesehen hatte. Während ein Todeszeitpunkt rechtsmedizinisch nicht genau bestimmt werden konnte, geht die Polizei nach der Aussage des Zeugen davon aus, dass die 19-jährige Studentin gegen drei Uhr vergewaltigt wurde und zu Tode kam.

Nach wie vor dauert die Altersbestimmung des dringend tatverdächtigen Hussein K. durch medizinisch-wissenschaftliche Analyse an. Das könne „konservativ gerechnet noch drei bis vier Wochen dauern“, sagte Staatsanwalt Berger auf Anfrage des SÜDKURIER. Hussein K. war nach eigenen Angaben zur Tatzeit 16 Jahre alt. Das wird von der Staatsanwaltschaft angezweifelt – er wird für älter gehalten, weil er sich auf der griechischen Insel Korfu schon 2013 als 16-jährig ausgegeben hatte. Damals hatte er eine junge Frau beraubt und die Klippen hinabgestoßen. Eine Aussage liegt von ihm nicht vor. In „adäquater Taktung“, so Laura Riske, kontaktiert die Sonderkommission den Anwalt des jungen Afghanen, um eine Änderung der Aussageverweigerung zu erreichen – bisher allerdings erfolglos.