Endingen Mordfall einer Joggerin bei Endingen: "Soko Erle" nun auf 25 Ermittler reduziert

4200 Hinweise und noch immer keine heiße Spur: Die Polizei reduziert in der "Soko Erle" nun die Zahl der Beamten. 500 Spuren sind aktuell noch in Bearbeitung, die Ermittler sind zudem weiterhin auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen.

Hoffnung besteht weiterhin

In dem kleinen Waldstück in den Weinbergen am idyllischen Kaiserstuhl erinnert nichts mehr an die Tat. Jogger und Spaziergänger sind unterwegs, Weinbauern steuern ihre Traktoren die schmalen Wege entlang. Vor einem halben Jahr, Anfang November vergangenen Jahres, wurde hier die Leiche einer 27-Jährigen gefunden. Die junge Frau, die an einem Sonntag alleine zum Joggen ging, wurde ermordet. Sie wurde, wie die Ermittlungen ergaben, Opfer eines Mehrfachtäters. Gemordet hat der unbekannte Mann schon einmal - im Januar 2014 im rund 400 Kilometer entfernten Kufstein in Österreich. Doch eine heiße Spur in den beiden Fällen fehlt der Polizei.„Wir haben nichts unversucht gelassen. Doch all unsere Hoffnungen wurden enttäuscht“, sagt der Freiburger Polizeisprecher Walter Roth mit Blick auf das zurückliegende halbe Jahr. Das grausame Verbrechen hat die 9000 Einwohner zählende Kleinstadt nördlich von Freiburg aufgewühlt. „Der Schock und die Trauer halten bis heute an“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Schwarz. Gewissheit gebe es erst, wenn der Täter gefunden sei. Doch den Beamten der nach der Tat gebildeten Sonderkommission „Erle“ ist dies bislang nicht gelungen.Die junge Frau war am 6. November 2016 nicht mehr vom Joggen zurückgekehrt. Ihre Leiche wurde Tage später, nach großen Suchaktion, in dem kleinen Waldstück im Weinberg entdeckt. Vom Mörder fehlte jede Spur.Klar ist inzwischen: Die Ermittler suchen einen unbekannten Mehrfachtäter. Ihm wird neben der Tat in Endingen auch der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Januar 2014 im rund 400 Kilometer entfernten Kufstein in Österreich zur Last gelegt. An beiden Orten wurden identische Körperspuren eines unbekannten Mannes gefunden. Beide Opfer wurden laut Polizei sexuell missbraucht und vermutlich mit einer Eisenstange erschlagen. Beide Taten ereigneten sich an einem Sonntag.Die Parallelen sind eindeutig, betonen die Ermittler. Aber: „Die Spurenlage ist schwierig“, erklärt Polizeisprecher Roth. Eindeutige DNA-Spuren, die zu einer konkreten Person führen könnten, fanden sich in Endingen nicht, sondern nur kleine Teile von Körperspuren. Sie reichten zwar, um im Labor eine Verbindung herzustellen. Doch sie genügten nicht, um die Ermittler auch zum Täter und zur Aufklärung bei Mordfälle zu führen. Hierzu hatte die Leiche zu lange unentdeckt im Wald gelegen. In Kufstein wurde die Tatwaffe gefunden, in Endingen fehlt sie bis heute. Auch Augenzeugen der Taten gibt es keine.Wegen der großen Entfernung zwischen den beiden Tatorten und wegen des Tatwerkszeugs fahndete die Polizei international in der Speditions- und Fernfahrerbranche. Bei dem Mord in Österreich benutzte der Täter als Waffe eine Eisenstange, die bei hydraulischen Hebesystemen zum Einsatz kommt. Ermittlungen mit diesem Schwerpunkt brachten aber keine entscheidenden Erkenntnisse.Die Soko „Erle“, benannt nach dem kleinen Waldstück, in dem die Leiche in Endingen gefunden wurde, wird nun verkleinert, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Sie besteht künftig aus 25 statt bislang aus 40 Beamten. Die Zahl der Hinweise habe in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen. 4200 Hinweise und Spuren waren es im vergangenen halben Jahr, heißt es. Sie führten nicht zum Erfolg.Die Hoffnung, den Täter doch noch zu finden, gebe es aber weiter. Es werde auch in den kommenden Monaten ermittelt. Noch gebe es 500 offene Spuren, sagt Roth. Diesen werde nachgegangen. Zudem arbeitet die deutsche Polizei eng mit österreichischen Ermittlern zusammen. Doch eine konkrete Spur fehlt den Beamten in beiden Ländern.Für Hinweise sind nach Angaben der Freiburger Staatsanwaltschaft insgesamt 28 500 Euro Belohnung ausgesetzt. Zusammenhänge zu weiteren Taten gibt es den Angaben zufolge derzeit nicht. Rund drei Wochen vor der Tat in Endingen war in. In diesem Fall sitzt ein junger Flüchtling in Untersuchungshaft, der Prozess gegen ihn vor der Jugendkammer des Landgerichts Freiburg beginnt den Angaben zufolge voraussichtlich Anfang September. Für die Morde in Endingen und Kufstein kommt er den Ermittlern zufolge als Täter nicht infrage.Die Soko Erle ist für Hinweise aus der Bevölkerung auch weiterhin unter der Telefonnummer 07641/582-114 erreichbar.