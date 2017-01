Freiburg Mordfall Maria L. in Freiburg: Wie das Alter von Hussein K. bestimmt werden kann

Das Medizin-Gutachten, welches das Alter des mutmaßlichen Täters bestimmen soll, lässtweiter auf sich warten. Hussein K. schweigt derweil weiter beharrlich.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Freiburg wird es noch etwa drei Wochen dauern, bis Wissenschaftler ihre Gutachten zur richterlich angeordneten Altersbestimmung von Hussein K. vorlegen. Der inhaftierte Flüchtling steht im dringenden Verdacht, das Sexualverbrechen an der am 16. Oktober in der Dreisam nahe dem Schwarzwaldstadion tot aufgefundenen 19-jährigen Studentin Maria L. begangen zu haben. DNA-Spuren und Aufnahmen in einer in der Tatnacht von ihm genutzten Straßenbahn hatten knapp sieben Wochen nach der Tat seine Festnahme ermöglicht.

Pressestaatsanwalt Michael Mächtel sagte gegenüber dieser Zeitung, Rechtsmediziner der Universität Freiburg, aber auch auswärtige Wissenschaftler würden das wahrscheinliche Alter des Tatverdächtigen bestimmen. Hussein K. schweigt weiterhin und spricht nicht mit den Ermittlern der Sonderkommission „Dreisam“. Er hat sich nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) auch den Rechtsmedizinern gegenüber nicht geäußert. Seine Altersangabe wird unter anderem deswegen in Zweifel gezogen, weil Hussein K. sich 2013, als er in Griechenland eine Studentin eine Steilküste hinabwarf und schwerst verletzte, bereits als 16-jährig ausgegeben hatte. Nach dieser Tat war er in Griechenland zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, aber nach eineinhalb Jahren auf freien Fuß gesetzt worden. Danach tauchte er unter und gelangte im Herbst 2015 nach Freiburg, wo er in eine Pflegefamilie kam.

Die Altersermittlung durch verschiedene Wissenschaftler umfasst Röntgenaufnahmen mit Untersuchungen unter anderem des Handwurzelknochens und des Schlüsselbeins. Das ist bei wissenschaftlicher Altersbestimmung übliche Praxis. Sie ist wichtig, um zu klären, ob Hussein K. nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angeklagt wird. Das hat erhebliche Bedeutung für das Strafmaß. Dem Beschuldigten drohen je nach Strafrechtsanwendung nur zehn Jahre oder lebenslange Haft.

Inzwischen steht die Entscheidung an, ob die im Fall Maria L. ermittelnde immer noch 60-köpfige Sonderkommission „Dreisam“ aufgelöst oder „personell eingedampft wird“, bestätigte Polizeisprecherin Laura Riske. Eine Reduktion sei bereits „zu 80 Prozent beschieden“, aber noch nicht endgültig angeordnet. Zu den aktuellen Arbeiten gehört die Auswertung von Unterlagen, die griechische Behörden übermittelt haben. Zu den Angaben einer Zeugin, die in der Tatnacht neben Hussein K. in der Straßenbahn saß, sagen Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin nichts.

Nach wie vor gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Hussein K. am 6. November in der Nähe von Endingen, 25 Kilometer entfernt von Freiburg, auch die 27-jährige Joggerin Carolin G. vergewaltigt und umgebracht hat. „Wir haben weiterhin keinen Hinweis darauf, dass er je in Endingen war oder Bezüge dorthin hatte“, erklärte Polizeisprecher Walter Roth. Bislang erhielt die Sonderkommission „Erle“ 1900 Hinweise, von denen noch längst nicht alle abgearbeitet seien. Unter anderem hat die Polizei zahlreiche Männer überprüft, die im Zusammenhang mit Sexualstraftaten am Oberrhein auffällig geworden sind – „ohne dass die davon unbedingt etwas mitbekommen haben“, so Walter Roth.

Nach Informationen dieser Zeitung werden Handydaten ausgewertet und es gibt auch Handyüberwachungen. Ob die Polizei das von Carolin G. mitgeführte Handy gefunden hat, lässt sie nach wie vor offen.