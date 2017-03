Stuttgart Mordfall Kiesewetter: Waren ausländische Geheimdienste am Todestag in Heilbronn?

Beim baden-württembergischen Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag wurden neue Vermutungen über die Rolle von Geheimdiensten im Mordfall der Polizistin Kiesewetter geäußert. Eine Anwältin im Prozess um die islamistische Sauerland-Gruppe hat sich freiwillig als Zeugin gemeldet.

Spekulationen, nach denen ausländische Geheimdienste am Todestag der Polizistin Kiesewetter in Heilbronn gewesen sind, haben neue Nahrung erhalten. Eine Rechtsanwältin sagte am Montag im NSU-Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag, eine Kontaktperson habe ihr erklärt, es sei am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn um ein Waffengeschäft gegangen. Die Anwältin verteidigte ein Mitglied der islamistischen Sauerlandgruppe, die Terroranschläge in Deutschland verüben wollten. Sie hatte sich selbst als Zeugin beim NSU-Ausschuss gemeldet.Nach Angaben ihrer Kontaktperson sei am Tag der Ermordung Kiesewetters ein Türke in Heilbronn gewesen, der sowohl für den türkischen Geheimdienst MIT als auch für den amerikanischen Geheimdienst CIA gearbeitet haben soll. Letzterer sei auch selbst vor Ort gewesen. Die Anwältin erklärte, sie habe aus diesen Angaben geschlossen, dass es sich bei dem Türken um Mevlüt K. gehandelt habe. Er soll der Sauerlandgruppe Zünder geliefert haben. Zuletzt war der Ausschuss nach diversen Zeugenbefragungen davon ausgegangen, dass Mevlüt K. am 25. April 2007 nicht in Heilbronn gewesen sein konnte.Die Anwältin weigerte sich, den Namen ihrer Kontaktperson zu nennen - aus Sicherheitsgründen. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Rechtsterroristen des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich sind, auch an der Polizistin Michèle Kiesewetter. Sowohl amerikanische als auch deutsche Behörden hatten beteuert, es habe keinen Einsatz gegen Islamisten am Tattag in Heilbronn gegeben.