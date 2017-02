Mordfall Endingen: Tätersuche ohne Mautdaten

Im Fall der ermordeten Joggerin Carolin F. darf die Polizei nicht auf die Maut-Erfassung zurückgreifen. Das müsste der Gesetzgeber ändern.

Endingen/Kufstein- Die Polizei darf bei der Suche nach dem Sexualverbrecher von Kufstein und Endingen nicht auf elektronische Maut-Erfassungssysteme der Firma Toll Collect zurückgreifen. Das hat der Freiburger Pressestaatsanwalt Michael Mächtel auf Anfrage bestätigt. Rechtliche Regelungen sehen eindeutig vor, dass Maut-Daten von Lastwagen nicht zu Strafverfolgungszwecken genutzt werden dürfen.

Sinnvoll wäre es. Zum Beispiel Daten auszuwerten, welche Lasltwagen rund um den Sonntag, 6. November bei Endingen die A 5 verlassen haben und wann sie wieder aufgefahren sind. Oder ob ein in Endingen erfasster LKW öfter auch im Raum Kufstein unterwegs war. Am 6. November hatte ein Mann nachmittags bei Endingen die 27-jährige Joggerin Carolin G. überfallen, missbraucht und mit hoher Brutalität erschlagen. Möglicherweise mit einer Eisenstange, wie es knapp drei Jahre zuvor am Innufer im österreichischen Kufstein der 20-jährigen Studentin Lucile K. ergangen war. Der Täter soll ein und dieselbe Person sein, das haben DNA-Spuren ergeben. Tatwaffe in Kufstein war eine Eisenstange, wie sie für die Betätigung von hydraulischen Geräten oder das Abkippen von LKW-Fahrerkabinen zum Einsatz kommen. Deshalb und wegen der jeweiligen Tatorte in Autobahnnähe entstand der Verdacht, Carolin G. und Lucile K. könnten Opfer eines LKW-Fahrers sein. Der wird auch dadurch genährt, dass die Sexualverbrechen jeweils an Wochenenden begangen wurden, wenn Lastwagen nicht fahren dürfen und Ruhezeiten beachtet werden müssen.

Maut-Brücken auf den Autobahnen registrieren die Nummernschilder von Lastwagen und erfassen die Fahrzeiten. Solche Informationen könnten Fahnder durchaus weiterbringen. Michael Mächtel von der Staatsanwaltschaft Freiburg räumt ein, dass es für das absolute Verbot der Nutzung der Maut-Daten in einer breiten Öffentlichkeit kein Verständnis gibt. Mächtel: „Das verstehen die Bürger nicht, da ist die Politik gefragt“. Das sei ähnlich wie bei der gesetzlichen Regelung, Täter-DNA nur zur Geschlechtsbestimmung nutzen zu können, aber weitere Körpermerkmale sowie die ethnische Herkunft nicht auslesen zu dürfen, obwohl das im Labor möglich ist. Zwei christdemokratische Innenminister, Schäuble und Friedrich, hatten in der Vergangenheit versucht, Maut-Daten auf Bundesebene der Strafverfolgung zugänglich zu machen. Damit scheiterten sie am Widerstand der SPD. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann lehnte das zuletzt 2013 mit der Bemerkung ab: “Wir brauchen keine Autobahn-NSA“ (NSA ist ein wegen seiner Methoden kritisch betrachteter amerikanischer Geheimdienst).

Zwischen 2008 und 2013 agierte der sogenannte LKW-Sniper in Deutschland. Er schoss in 700 Fällen aus seinem LKW auf andere Lastwagen, bevorzugt Auto-Transporter und es kamen dabei auch Menschen zu Schaden. Der Mann wurde 2013 gefasst und verurteilt – nach ihm hatten die Fahnder unter Einsatz von automatischen Kennzeichenlesegeräten an Autobahnen gesucht und damit Erfolg gehabt. Datenschützer hatten das kritisiert.

Zunächst baut die im Fall Carolin G. ermittelnde Sonderkommission „Erle“ auf inzwischen 350 Hinweise, die nach Veröffentlichung der Tätertheorie vom reisenden Fernfahrer als Mörder der Frauen bei Endingen und in Kufstein gegeben wurden – darunter laut Polizeisprecher Dietmar Ernst Hinweise auf LKW's, Speditionen, Personen und Bezüge zwischen Endingen und Kufstein. Auf Transport-Unternehmen geht die Polizei auch aus eigenem Antrieb zu, ebenso wird erneut überprüft, wer um den 6. November herum in Endingen oder benachbarten Orten des Kaiserstuhls in Berherbergungsbetrieben übernachtet hat. „Viel Arbeit“ komme auf die Sonderkommission zu, um dies alles im Einzelnen zu überprüfen,sagt Dietmar Ernst. Wobei Pressestaatsanwalt Michael Mächtel zu bedenken gibt, man dürfe die Ermittlungen nicht allein auf die Suche nach einem Fernfahrer verengen – ein Täter aus dieser Berufsgruppe sei denkbar, aber das sei längst noch keine gesicherte Annahme. Dazu passt die Aussage von Dietmar Ernst, eine „heiße Spur“ sei bisher nicht identifiziert trotz der vielen neuen Hinweise.

Überprüft wird auch, ob der gesuchte Täter mit anderen vergleichbaren Fällen in Zusammenhang gebracht werden kann. So mit dem Überfall auf eine junge Frau im hessischen Hanau vor dreieinhalb Jahren. Sie war von einem Unbekannten angegriffen und mit einer Eisenstange schwer verletzt worden. Dietmar Ernst sagt, das sei eine der dreihundert Spuren, die ausgewertet würden – bislang werde ein Zusammenhang des Hanauer Verbrechens mit den Fällen in Endingen und Kufstein aber nicht gesehen, auch wenn der Tathergang Parallelen aufweise.