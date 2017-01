Freiburg/Kufstein Mordfall Carolin G.: Ist der Täter ein Fernfahrer?

Der Mörder von Carolin G. verübte eine weitere Sexualtat in Österreich. Ein DNA-Abgleich bringt die Spur zu einem Mord in Kufstein. Ermittler vermuten einen reisenden Täter

Fragmente von Täter-DNA und zahlreiche andere Parallelen haben die Polizei aufhorchen lassen: Die Ermittler der Sonderkommission „Erle“ gehen davon aus, dass der Mörder der 27-jährigen Carolin G. in Endingen schon einmal vor drei Jahren zuschlug. In der Nacht zum 12. Januar 2014, einem Sonntag, soll derselbe Täter im österreichischen Kufstein am Innufer auch die 20-jährige französische Austauschstudentin erschlagen haben. Der Fall wurde bislang nicht gelöst, trotz intensiver Ermittlungen auch in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY...ungelöst. Jetzt suchen die Ermittler beider Länder nach einem als gefährlich eingestuften reisenden Täter. Sie haben den Verdacht, dass es sich um einen Fernfahrer handelt, bestätigte der Freiburger Polizeisprecher Walter Roth.

Das beharrliche Suchen nach Täter-DNA im kriminaltechnischen Institut in Stuttgart hat sich gelohnt. Diese vor wenigen Tagen nach wochenlangen Untersuchungen nachgewiesenen DNA-Fragmente stimmen mit den DNA-Erkenntnissen der Kriminaltechniker in Österreich überein. Die Polizei sagt aus taktischen Gründen nicht, an welchem Endinger Spurenmaterial sie die genetische Probe gefunden hat.

Für die Bestimmung eines identischen Täters reicht die mathematisch aufgerechnete Substanz aus, für einen Abgleich in internationalen DNA-Datenbanken indes nicht, heißt es bei der Sonderkommission „Erle“ in Freiburg. Spermaspuren waren in Endingen und in Kufstein nicht gefunden worden, doch die Polizei geht von einer Vergewaltigung der 27-jährigen Carolin G. aus, bevor sie mit einem harten Gegenstand, möglicherweise einer Eisenstange, erschlagen wurde. Bislang hatte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt, wie Carolin G. getötet wurde. Jetzt offenbart sie: Tod durch Erschlagen.

Die österreichische Polizei hatte noch die bevorzugte Annahme, Lucile K. sei einem Raubüberfall zum Opfer gefallen, weil ihre Handtasche fehlte, als sie am Sonntagmorgen tot am Innufer gefunden wurde. Jetzt geht sie angeblich auch von einem Sexualverbrechen aus, bei dessen endgültiger Ausübung der gesuchte Mann in Kufstein möglicherweise gestört wurde. Nach ihm wurde mit einem Phantombild gesucht, das einen etwa 35- bis 40-Jährigen kennzeichnen soll, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein könnte und zur Tatzeit einen Oberlippenbart trug. Weil das Phantombild drei Jahre alt ist und nur aufgrund einer Aussage eines Zeugen entstand, der den beschriebenen Mann nur eine Sekunde gesehen haben will, verwendet die Sonderkommission „Erle“ dieses Bild gegenwärtig nicht zur Fahndung.

In beiden Fällen gibt es zahlreiche Paralellen. Lucile K. wurde vor drei Jahren mit einer Eisenstange erschlagen, die aus einer bei LKWs zu findenden Hydraulikvorrichtung stammt. Mit der Stange können Hubwagen bedient oder Fahrerkabinen aufgerichtet werden. Polizeitaucher hatten die Eisenstange im Inn geborgen, an der Tatwaffe fanden sich Blutspuren der jungen Französin.

Nähe zur Autobahn

Im Endinger Fall wurde keine Tatwaffe gefunden. Beide Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zu einer Autobahn, das ist eine weitere Parallele. Beide Taten geschahen in Grenznähe, der südbadisch-französischen und der bayrisch-österreichischen. Beide Taten wurden am Wochenende begangen. In Deutschland und in Österreich herrscht LKW-Fahrverbot an Wochenenden. Möglicherweise hat der Täter seine Ruhezeit zur Ausübung der Sexualverbrechen genutzt. Dass der mögliche Doppelmörder mit LKWs zu tun hat, wird daraus geschlossen, dass die Tatwaffe in Kufstein ein Ausrüstungsgegenstand von Lastwagen ist.

Jetzt ergeben sich für die Fahnder viele neue Ermittlungsansätze. Einer davon: Gibt es Logistik-Unternehmen, die öfter die Räume Kufstein und Breisgau mit LKW-Fahrten bedienen? Speditionen werden entsprechend befragt. Welche Verbindungen kann der Täter nach Endingen und Kufstein haben, das ist ein weiterer Ermittlungsansatz. Sind es möglicherweise private Kontakte? Da die Sonderkommission „Erle“ schon seit Anfang ihrer Ermittlungen davon ausgeht, dass der Täter in den Endinger Weinbergen eine gewisse Ortskenntnis besaß, hat er möglicherweise die Tatorte am Inn in Kufstein und bei Endingen zunächst ausspioniert, Anfahrtsmöglichkeiten und Fluchtwege ausgeschaut und sich dann ein Opfer gesucht.

Schon früh nach dem Sexualverbrechen an Carolin G. waren die Gästelisten von Hotels zur Tatzeit des 6. November in Endingen und im benachbarten Bahlingen überprüft worden. Die Prüfung wird jetzt im Licht der neuen Erkenntnisse neu aufgelegt. Und alle Verkehrsüberwachungssysteme werden unter die Lupe genommen. Ziel ist ein LKW sowohl im Kufsteiner als auch im Breisgauer Raum zu den fraglichen Zeiten. „Da gibt es viele Möglichkeiten auf Hinweise“, sagt Polizeisprecher Roth.

Bei dem jungen Afghanen Hussein K., der drei Wochen vor dem Endinger Sexualverbrechen im 25 Kilometer entfernten Freiburg die 19-jährige Studentin Maria L. vergewaltigt und getötet haben soll und durch DNA-Spuren identifiziert wurde, gibt es keine Übereinstimmung des Gen-Materials mit den DNA-Fragmenten des Gesuchten. Walter Roth: „Vollkommen draußen ist er aber erst dann, wenn wir den wahren Täter haben“. In Kufstein kann Hussein K. als Mörder ausgeschlossen werden: zur Tatzeit saß er in einem griechischen Gefängnis nach seiner Verurteilung wegen einer Gewalttat an einer 20-jährigen Studentin auf der Insel Korfu.