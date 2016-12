Endingen Mord an junger Frau in Endingen: Polizei hat weiterhin keine heiße Spur

Mord an junger Frau in Endingen: Polizei hat weiterhin keine heiße Spur

In Endingen geht die Tätersuche im Mordfall der Joggerin Carolin G. weiter. Kriminalisten verfolgen selbst die kleinsten Hinweise, eine heiße Spur gibt es aber noch nicht.

Der große Durchbruch im Fall Carolin G. lässt auf sich warten. Die Sonderkommission „Erle“, die seit der Ermordung der Joggerin am Sonntag, 6. November nach dem Täter fahndet, hat bei der Suche nach einem weiteren Zeugen und einem Fahrzeug erste Hinweise bekommen. Aber „es ist noch keine heiße Spur“, sagt Pressesprecher Walter Roth vom Polizeipräsidium Freiburg.

Vor einigen Tagen hatten sich die Fahnder mit neuen Fragen an die Öffentlichkeit gewandt. Die zielten darauf ab, möglichst mit allen Menschen sprechen zu können, die sich am Tattag in den Weinbergen zwischen Endingen und Bahlingen aufgehalten haben.

Dabei ergaben sich Hinweise auf einen jungen Mann und einen silberfarbenen Wagen . Das Auto stand in der Umgebung des Fundorts der Leiche der 27-jährigen Joggerin Carolin G. (Siehe Infokasten). Bislang haben die Hinweise jedoch noch nicht zum Halter des gesuchten Wagens oder zu dem Fußgänger mit der weitgeschnittenen Jeans geführt. Es ist darüber hinaus auch noch nicht klar, ob der junge Mann etwas mit dem Auto zu tun hat.

Im Fokus steht auch das Spurenmaterial: Gestrüpp, Erdproben, Blattwerk oder der Tage nach der Tat aufgefundenen linke Jogging-Schuh der vergewaltigten und ermordeten 27-jährigen Frau. In ständigen „Fallkonferenzen“, so Roth, erörtert die Soko „Erle“ mit dem Kriminaltechnischen Institut in Stuttgart (KTI) den Fortgang der dort laufenden Untersuchungen. Die komplizierten Untersuchungen auch von kleinsten Proben gehen weiter, hieß es. Täter-DNA konnte jedoch nach wie vor nicht gefunden werden.

Die 40-köpfige Sonderkommission, sagt Roth, wird über Weihnachten „aus Respekt“ vor den Festtagen und den Familien der Fahnder etwas kürzer treten. Aus anderen Polizeipräsidien in die Kommission entsandte Beamte kehren an ihre Heimat-Standorte zurück und werden durch Kollegen aus dem Präsidium Freiburg ersetzt.

Im Fall der am 16. Oktober in Freiburg vergewaltigten und getöteten Studentin Maria. L. hatte die Auswertung von Videos aus der Straßenbahn zur Identifizierung des dringend tatverdächtigen jungen Afghanen Hussein K. geführt. Solche Ermittlungshilfen stehen der Soko „Erle“ nicht zur Verfügung. Die von der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft SWEG betriebene Kaiserstuhlbahn fährt Endingen zwar häufig an, aber die SWEG macht in den Zügen – anders als die Verkehrs AG in Freiburg – keine Video-Aufnahmen von den Passagieren, bedauert Walter Roth. In der bislang ebenfalls 40-köpfigen Sonderkommission „Dreisam“ zur Aufklärung des Sexualverbrechens an Maria L. wird laut Polizeisprecherin Laura Riske mittelfristig über eine Verkleinerung nachgedacht. Hier ist mit Hussein K. ja auch schon der mutmaßliche Täter ermittelt. Nach wie vor weiß die Kommission nicht, wem ein am Tatort an der Dreisam abgestelltes auffälliges Fahrrad gehört, das Hussein K. benutzt hat. Die Polizei hofft, das sich eine Radlerin meldet, die am Tatmorgen schnell im Bereich des Fundorts der Leiche unterwegs war und die eventuell wichtige Beobachtungen gemacht hat.

Unterdessen haben Fraktionen des Freiburger Gemeinderats eine Aktion „No Fear“ ins Leben gerufen. Sie wenden sich dagegen, Flüchtlinge wegen der Taten von Hussein K. und Anis Amri zu kriminalisieren. Die Idee: Durch das Tragen eines bunten Buttons drückt man „die ungebrochene Solidarität mit schutzsuchenden Menschen aus den Krisengebieten dieser Erde“ aus.

Polizei bittet um Hilfe

Rund sechs Wochen nach dem Mord an einer jungen Frau in Endingen bei Freiburg sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Wie die Ermittler mitteilten, erhoffen sie sich Hinweise auf ein silbernes Auto, das am Nachmittag des 6. November zwischen Endingen und Bahlingen stand – im Bereich des Bestattungswaldes und mit offener Heckklappe. Zudem habe es Hinweise zu einem jungen Mann gegeben, der im selben Zeitraum zu Fuß im Bereich der Rebberge unterwegs war. Er habe eine Baggy-Jeans, Skaterschuhe und einen schwarzen Pullover mit Kapuze getragen. Auch dazu hoffe die Polizei auf weitere Zeugen. Informationen bitte an die SoKo „Erle“ beim Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582114. (dpa/sk)