Endingen Mord an einer 27-jährigen Joggerin in Endingen: Zeugensuche teilweise erfolgreich

Mord an einer 27-jährigen Joggerin in Endingen: Zeugensuche teilweise erfolgreich

Teilweise erfolgreich verliefen die jüngsten Zeugenaufrufe der Soko "Erle", die nach wie vor aus 40 Ermittlern besteht und inzwischen etwa 1700 Hinweisen und Spuren nachgeht.

28.500 Euro Belohnung ausgelobt

Die Fahnder hatten unter anderem nachund Skaterschuhen gesucht, der von einem anderen Zeugen am fraglichen Sonntag, 6. November 2016, zwischen Endingen und Bahlingen gesehen worden war. Inzwischen konnte die Identität des jungen Mannes aufgrund eines Hinweises geklärt und er entsprechend befragt werden. Er kommt für die Ermittler als Zeuge in Frage, konnte jedoch keine weiterführenden Hinweise geben.Keine neuen Erkenntnisse erbrachten dieund Schwyz. Es gab zwar vereinzelte Mitteilungen zu Fahrzeugen mit schweizer Zulassung, auch aus der Schweiz direkt. Ein konkreter Hinweis auf den oder die Fahrzeugbenutzer, die ebenfalls als Zeugen in Betracht kommen, befand sich jedoch nicht darunter.Zu dem ebenfalls gesuchten silberfarbenen Pkw, der nach Zeugenaussagen im Bereich des Bestattungswaldes mit offener Heckklappe gesehen wurde, gingen keine verwertbaren Hinweise ein. Nach wie vor dauern die Sichtung und die Auswertungen des Spurenmaterials, das an der Fundstelle des Opfers und im weiteren Bereich gesichert wurde, an.Zusätzlich zur behördlichen Auslobung wurden von privater Seite mittlerweile durch mehrere Personen bis zu 22.500 Euro für Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führen, als Belohnung ausgesetzt. Insgesamt sind damit laut Polizei bis zu 28.500 Euro ausgelobt.