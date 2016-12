Endingen Mord an Joggerin in Endingen: Ermittler suchen jungen Mann

Mord an Joggerin in Endingen: Ermittler suchen jungen Mann

Die Sonderkommission "Erle", die nach dem Sexualverbrechen an der 27-jährigen Joggerin Carolin G. ermittelt, sucht jetzt einen jungen Mann.

Er soll sich am Tattag, 6. November, nachmittags in den Rebbergen zwischen Endingen und Bahlingen aufgehalten habe. Der junge Mann trug sogenannte Baggy-Jeans, Skaterschuhe und einen schwarzen Pullover mit Kapuze und war zu Fuß unterwegs.Weiter werden Zeugen gebeten, etwas zu einem silberfarbenen PKW mitzuteilen, der mit offener Heckklappe im Bereich des Tatorts gestanden haben soll. Täter-DNA ist in dem Fall nach wie vor nicht identifiziert worden.Die 27 Jahre alte Frau in Endingen war am 6. November von einem Unbekannten vergewaltigt und ermordet worden. Sie war allein zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.