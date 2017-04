St. Georgen/Konstanz Mit dem Glücksbringer zum Abi: Beginn der Deutschprüfungen

Für viele Schüler beginnt der Abistress: Landesweit kommen 52 000 zur Deutschprüfung.

Obst, Müsliriegel und Schokolade liegen auf den Tischen, vereinzelt auch ein Glücksbringer – so wie bei Madeleine Ulrich. Die Schülerin am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen hält einen kleinen selbst geschneiderten Sorgenfresser hoch, er soll sie am ersten Tag des Abiturs kräftig unterstützen. 62 Schülerinnen und Schüler saßen gestern in der Mehrzweckhalle des Bildungszentrums an Einzeltischen, wo sie von acht bis 13.30 Uhr die Aufgaben für Deutsch, das erste Fach des Abi 2017, bearbeiteten. Diesmal ging es unter anderem um einen Vergleich von Max Frischs „Homo faber“ und Georg Büchners Drama „Dantons Tod“, eine Interpretation der Erzählung „Auf der Felsenkuppe“ von Christoph Meckel und das Schreiben eines Essays zum Thema „Die Macht der Sprache“, die Schüler hatten die Wahl.

Landesweit nehmen in dieser und den nächsten Wochen 34 100 Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien an dem Abitur teil. An Haupt- und Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen und Realschulen fängt die Prüfungsphase heute an. Unter den Prüflingen ist ein erster Jahrgang der Gemeinschaftsschule mit 2400 Jugendlichen, die den Hauptschulabschluss machen können. Morgen dann schreiben Werk-realschüler ihre erste Prüfung. Für die 19 200 Schüler an den beruflichen Gymnasien läuft die Reifeprüfung bereits seit dem 30. März. Deutsch war die letzte schriftliche Arbeit, bevor es ins Mündliche geht.

Für Aufregung hatte wenige Tage zuvor der Einbruch beim Solitude-Gymnasium in Stuttgart-Weilimdorf gesorgt. In der Nacht zum 11. April hatten dort ungebetene Gäste einen Tresor geknackt und die Abituraufgaben für die Fächer Mathematik und Englisch geöffnet, möglicherweise auch abfotografiert. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers in alle Richtungen. In Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern mussten daraufhin die Aufgaben für das Englisch-Abitur am 28. April und das Mathe-Abitur am 3. Mai ausgetauscht werden. Erstmals haben in diesem Jahr die allgemeinbildenden Gymnasien ihre Abituraufgaben aus einem bundesweiten Aufgabenpool entnommen. Nach Angaben des Philologenverbands wurden für Mathe und Englisch die Klausuren des Nachholtermins verwendet.

Vertraulichkeit bei Abifragen

Für das Abitur gelten im Land strenge Sicherheitskriterien. So werden die Abituraufgaben über einen Paketdienst an die Schulen im Land geschickt. Im Voraus werden die Schulen durch E-Mails einzeln von der Lieferfirma darüber in Kenntnis gesetzt, als weitere Sicherheitsvorkehrung meldet sich der Fahrer bei jeder Schule kurz vor dem Eintreffen telefonisch an. Die jeweilige Schulleitung nimmt das Paket in Empfang, kontrolliert deren Vollständigkeit und sendet eine Rückmeldung per Fax an die Druckerei. Für die Lagerung an einem sicheren Ort – meist in einem Tresor – ist nach Angaben des Kultusministeriums die Schulleitung verantwortlich. In Anwesenheit der Fachlehrer werden die Umschläge schließlich am Prüfungstag geöffnet, der Vorgang muss in den Prüfungsakten dokumentiert werden. Für Vertraulichkeit soll unter anderem sorgen, dass die Kurslehrer bis zum Prüfungsbeginn keinen Kontakt zu den Prüflingen haben.

Diese Themen hatten die Schüler zur Wahl

Aus fünf Aufgaben musste eine ausgewählt und bearbeitet werden. Das fünfte Thema unterschied sich in den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien: