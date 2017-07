vor 2 Stunden dpa Stuttgart Meteorologen warnen vor hohen UV-Werte und raten zu langen Hosen

Meteorologen warnen vor sehr hohen UV-Werten am Donnerstag in Baden-Württemberg. Wer draußen arbeitet, sollte trotz hoher Temperaturen lange Ärmel und Hosen tragen, empfiehlt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.