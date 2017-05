Stuttgart Mehrere Maßnahmen für das Tierwohl: Regierung stärkt Tierschutz

Mehrere Maßnahmen zum besseren Tierschutz hat gestern Peter Hauk, Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei der Sitzung des Ministerrats vorgestellt.

Anschließend versicherte er, diese Ziele konsequent weiterführen und ausbauen zu wollen. Tierschutz, so der Minister, bedeute, Tiere vor Missbrauch, Verwahrlosung und unsachgemäßer Haltung zu schützen. „Es heißt aber auch, diejenigen zu unterstützen, die Verantwortung für Tiere tragen“, betonte Hauk. Gerade für die Nutztierhaltung in der Landwirtschaft wünscht sich der Minister ein realistisches Bild bei den Verbrauchern.

„Tierhaltung muss tiergerecht und nicht menschengerecht sein“, warnte Hauk vor allzu romantischen Vorstellungen und einem „Export der Tierhaltung“ in Länder mit niedrigeren Standards. Letztendlich gehe es darum, die bäuerlichen Familienbetriebe zu stärken. „Der Verbraucher muss bereit sein, für Tiere, die gut gehalten werden, auch einen höheren Preis zu zahlen“, so Hauk. Um mehr auf die Bedürfnisse der Tiere einzugehen, brauche es bei der Tierhaltung, vor allem wenn es um psychologische Fragen gehe, größere Forschungsbereiche, so Hauk. Gezielte Maßnahmen bei der Schweinehaltung sind beispielsweise der Ausstieg aus der betäubungsfreien Kastration von Ferkeln sowie der Verzicht auf das routinemäßige Schwanzkupieren bei Saugferkeln. Auch werde kein Schweinestall mehr gefördert, der nicht ausreichend Spielzeug vorhalte.

Halter von Exoten wie Vogelspinnen oder Giftschlangen sollen ihre Kenntnisse über die Bedürfnisse der Tiere nach Ansicht von Agrarminister Peter Hauk (CDU) nachweisen müssen. Auch eine Anzeigepflicht gegenüber den Veterinärbehörden hält der Minister für zwingend notwendig, wie er am Dienstag in Stuttgart sagte. Für normale Exoten bräuchte es da eine Bundesratsinitiative, bei gefährlichen Exoten könnte Hauk die Anzeigepflicht und den Sachkundenachweis mit den Innenministerium per Landesverordnung durchsetzen.

Aktuell wisse niemand, wer im Land Exoten halte, sagte Hauk. Er sei zwar nicht dafür, alles zu regulieren. Bei solchen Exoten, die auch zu einer Gefahr für Dritte werden könnten, sehe er das aber differenzierter. Die gemeinsam mit Bayern genutzte Sammelstelle für Reptilien in München werde immer voller. Auch ausgesetzte Schnappschildkröten drohten, zum Problem zu werden.

Wie Hauk mitteilte, wird das Forschungsprogramm „Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch“ auch 2017 fortgeführt. Das Projekt wird mit 400 000 Euro jährlich vom Land bezuschusst. Ziel bei den Tierversuchen müsse sein, diese durch Anwendung alternativer Methoden zu reduzieren und die Belastung für die Tiere so gering wie möglich zu halten. Als weitere Maßnahme sollen die Tierheime bei der Finanzierung von baulichen Vorhaben entlastet werden.

In Nachfolge von Cornelie Jäger, die fünf Jahre lang die Stabsstelle Landesbeauftragte für den Tierschutz besetzte und eine Auszeit nimmt, wird die Veterinärmedizinerin Julia Stubenbord eingestellt. „Mit der Landesbeauftragten für den Tierschutz haben wir vor fünf Jahren eine neutrale und unabhängige Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Verbänden und Politik geschaffen, die ihre Stimme für den Schutz der Tiere erhebt“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).