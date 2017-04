Stuttgart Mann mit Cybersex-Video erpresst

Nach sogenanntem Cybersex mit einer Frau im Internet ist ein 25-Jähriger aus Stuttgart mit dem freizügigen Video erpresst worden.

Er ging jedoch nicht auf die Forderung ein und rief die Polizei, wie diese mitteilte. Den Angaben zufolge hatte er die Frau in einem sozialen Netzwerk kennengelernt, wo sich die beiden am Mittwoch zunächst schriftlich unterhielten, bevor sie zu einer Plattform für Videotelefonate wechselten.Als der 25-Jährige sich ausgezogen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte, beendete die Unbekannte das Gespräch und forderte 1000 Euro - andernfalls werde sie das Video im Internet verbreiten. Der Mann erstattete Anzeige wegen Erpressung.Die Polizei warnte davor, persönliche Daten im Netz herauszugeben, und rief dazu auf, misstrauisch zu sein, wenn neue Bekanntschaften allzu schnell auf Cybersex aus seien.