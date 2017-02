Heidelberg Mann fährt in Heidelberg Fußgänger an und flüchtet  Polizei schießt

Mann fährt in Heidelberg Fußgänger an und flüchtet – Polizei schießt

Ein Mann hat in Heidelberg drei Menschen mit seinem Auto verletzt, die Polizei hat auf ihn geschossen und ihn so gestoppt. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten stoppten den Mann und schossen auf ihn, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Hintergründe waren zunächst unklar.