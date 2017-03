Wir belohnen eure Projekte! Zeigt uns, wie ihr euch für die Gesellschaft engagiert und macht mit beim Schulwettbewerb "Einfach Klasse!". Der SÜDKURIER und EnBW prämieren die beste Idee. Überzeugt uns von eurem Projekt und gewinnt einen eigenen Internetauftritt – gestaltet von den Experten von Profi-Homepage – sowie einen Abenteuertag am Bodensee.

Ihr organisiert Sprachkurse, damit sich Flüchtlinge schneller in ihrer neuen Heimat zurechtfinden? Ihr besucht regelmäßig das Pflegeheim um die Ecke und spielt mit den Bewohnern eine Runde Karten? Ihr plant, wie eure Schule sich künftig selbst mit Energie versorgen kann?

Das finden wir "Einfach Klasse!". Und deswegen belohnen wir euer gesellschaftliches Engagement mit großartigen Preisen. Was wir suchen sind Schüler, die über den Schulhof hinaus schauen und mit ihren Projekten die Welt ein kleines bisschen besser machen. Das SÜDKURIER Medienhaus und die EnBW Energie BadenWürttemberg AG suchen solche Projekte an weiterführenden Schulen, mit denen Schüler sich in die Gesellschaft einbringen und sie dadurch mitgestalten.

Das könnt ihr mit eurer Idee gewinnen:

Einen professionellen Internetauftritt für euer Projekt: Die Experten von Profi-Homepage (www.profi-homepage.de), einem Produkt aus dem SÜDKURIER Medienhaus, gestalten für euer Projekt einen Internetauftritt und stellen ihre Unterstützung für insgesamt drei Jahre zur Verfügung. Das Gesamtpaket umfasst einen Wert von rund 2000 Euro.

Einen Abenteuertag am Bodensee mit Floßbau und Klettern im Hochseilgarten: Eure Fähigkeiten und den Gruppenzusammenhalt könnt ihr bei einem Abenteuertag am Bodensee testen. Der Termin ist Donnerstag, 20. Juli 2017. Die Gewinner bauen ein Floß, mit dem sie später auf dem See fahren können. Außerdem dürfen sie sich beim Klettern im Hochseilgarten ausprobieren. Das alles findet auf dem Wasserportgelände der Universität Konstanz statt. Anbieter ist das erlebnispädagogische Zentrum Univenture.

Setzt ihr euch auch mit aktuellen Fragen auseinander und könnt auch Antworten darauf geben? Dann bewerbt euch jetzt! Bis Montag, 22. Mai 2017 könnt ihr uns euer Projekt vorstellen und euch online über dieses Bewerbungsformular anmelden. Gerne könnt ihr uns auch das Projekt in einem Video vorstellen.



Oder Ihr schickt uns eine Bewerbung per Post oder E-Mail an:

SÜDKURIER GmbH Medienhaus

Einfach Klasse!

Frau Julia Kipping

Max-Stromeyer-Straße 178

78467 Konstanz

klasse@suedkurier.de

Für Rückfragen sind wir erreichbar unter der Telefonnummer: 07531/ 999-1335

Nach der Bewerbungsfrist (22. Mai 2017) werden die Projekte von einer Jury beurteilt und der Gewinner ausgewählt, die dann von uns benachrichtigt werden.

Teilnahmebedingungen ür den Gewinn eines professionellen Internetauftritts durch das Team von Profi-Homepage



Der Gewinn umfasst die Gestaltung von vier Inhaltsseiten, wobei die Inhalte von den Gewinnern zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Homepage gibt es drei Jahre ohne Folgekosten.



Teilnahmebedingungen für den Gewinn eines erlebnispädagogischen Tags (20. Juli 2017) für die Teilnehmer des Gewinnerprojektes (maximal 30) mit Klettern im Hochseilgarten und Floßbau auf dem Bodensee bei Univenture am Wassersportgelände der Universität Konstanz.

Mit der Registrierung beim Schülerwettbewerb „Einfach Klasse!“ akzeptieren die Teilnehmer die Teilnahmebedingungen.

1. Teilnahmeberichtigung

a) Teilnahmeberechtigt sind Projekte, die von Schülern weiterführender Schulen im Verbreitungsgebiet des SÜDKURIER durchgeführt werden.

b) Bei Minderjährigen müssen deren Erziehungsberechtigte der Teilnahme am Wettbewerb zustimmen

.c) Für jedes Projekt muss ein projektverantwortlicher Lehrer benannt werden.

d) Die Projekte sollen zeigen, dass sich Schüler für die Gesellschaft engagieren und sich mit aktuellen Themen beschäftigen. Dabei spielt weniger das Fachgebiet eine Rolle als vielmehr die Idee, die einen Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft leistet.

2. Durchführung und Abwicklung

a) Ein Projekt nimmt am Wettbewerb teil, indem die Teilnehmer den Anmeldebogen auf der Webseite des SÜDKURIER ausfüllen oder sich per E-Mail oder Post unter der angegebenen Adresse bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 22. Mai 2017.

b) Das Gewinnerprojekt wird durch eine Jury, die vom SÜDKURIER und EnBW zusammengestellt wird, nach der Bewerbungsfrist ermittelt. Die Teilnehmer werden schriftlich benachrichtigt.

c) Die Gewinnbenachrichtigung wird an die E-Mail-Adresse gerichtet, die von den Teilnehmern des Projektes bei der Anmeldung angegeben wurde. Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.

Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von einer Woche nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es rückt ein anderes von der Jury ausgewähltes Projekt nach. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Teilnahme an dem Abenteuertag oder die Realisierung der Homepage aus Gründen, die die Projektteilnehmer zu verantworten haben, nicht möglich ist.d) Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.e) Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Kosten, die durch die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen entstehen werden nicht erstattet. Die Projektteilnehmer tragen die Kosten für die An- und Abreise zum Abenteuertag in Konstanz. Die Teilnahme am Wettbewerb ist nicht vom Kauf einer Ware oder einer Dienstleistung, von einer Spende oder Vergleichbarem abhängig.f) Die Projektteilnehmer versichern, dass ihre Beiträge frei von Rechten Dritter sind und stehen für etwaige Rechtsverstöße selbst ein. Der SÜDKURIER und seine Partner werden von der Haftung freigestellt.g) Für die Erstellung der Profi-Homepage muss der Verantwortliche des Gewinnerprojektes die AGBs ( https://www.profi-homepage.de/AGB.pdf ) unterschreiben, in denen festgehalten ist, dass Profi-Homepage nicht für die Inhalte der Projekt-Homepage verantwortlich ist.h) Zur Teilnahme an dem erlebnispädagogischen Tag bei Univenture in Konstanz müssen Minderjährige die unterschriebene Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten mitbringen.

3. Vorzeitige Wettbewerbsbeendigung

Der SÜDKURIER behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls der Wettbewerb aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen SÜDKURIER oder seine Partner zu.

4. Haftungsausschluss

a) Der SÜDKURIER und seine Partner haften nicht für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte sowie für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb oder mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen.

b) Darüber hinaus ist eine Haftung von SÜDKURIER und seiner Partner begrenzt auf Schäden, die von SÜDKURIER und/oder seinen Partnern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die Haftungsbegrenzung gilt nicht für die schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

5. Sonstige Bestimmungen

a) SÜDKURIER behält sich das Recht vor, teilnehmende Projekte vom Wettbewerb auszuschließen, insbesondere aufgrund von falschen Angaben, Missbrauch, Manipulationen und/oder Verwendung unerlaubter Hilfsmittel sowie bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen.

b) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

c) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

d) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

e) Diese Teilnahmebedingungen können von SÜDKURIER und ihren Partnern jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

6. Datenschutzhinweise

a) Die Erhebung, Verarbeitung, und Nutzung der Daten der Teilnehmer dient ausschließlich der Durchführung des Wettbewerbs und der Gewinnabwicklung, die Daten werden nach Beendigung des Wettbewerbs gelöscht. Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass die Daten zum Zweck der Durchführung und der Gewinnabwicklung an die Partner des SÜDKURIER, die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und Univenture, übermittelt werden und diese Partner die Daten ebenfalls für die Dauer des Gewinnspiels nutzen dürfen. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

b) Es steht allen Teilnehmern frei, ihre Teilnahme am Wettbewerb und damit die Speicherung und Verwendung ihrer Daten zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an julia.kipping@suedkurier.de.

Mit der Löschung der Daten sind sowohl die Teilnahme am Wettbewerb als auch ein möglicher Gewinn ausgeschlossen.c) Alle Teilnehmer der sich bewerbenden Projekte stimmen ausdrücklich der Veröffentlichung der Projekte und ihrer Teilnehmer zu. Der SÜDKURIER und EnBW können die sich bewerbenden Projekte und ihre Teilnehmer im Printprodukt sowie auf der Homepage des SÜDKURIER und der EnBW vorstellen. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten in die Veröffentlichung erforderlich.

7.) Veranstalter

SÜDKURIER GmbH MedienhausMax-Stromeyer-Str. 178

78467 Konstanz

Telefon: 07531/9991335

E-Mail: julia.kipping@suedkurier.de