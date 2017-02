Stuttgart Lungenexperte: Immer mehr Krankheitsfälle durch miese Stadtluft

Vor allem Anwohner von stark bewohnten Straßen, wie etwa rund um das Neckartor in Stuttgart, sind laut einem Lungenexperten gesundheitlich gefährdet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Zahl schwerer Lungen- und Herzerkrankungen wird nach Ansicht eines Experten durch miese Luft in den Städten immer weiter steigen. Bedroht von Feinstaub und Stickoxiden aus Autoabgasen seien vor allem Anwohner stark belasteter Straßen mit Gesundheitsproblemen. „Die Schadstoffe lösen in erster Linie eine Entzündung aus – und verstärken bereits bestehende Erkrankungen der Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems“, erklärte Professor Christian Witt, Lungenkoryphäe der Charité Berlin. 340.000 Deutsche lebten an belasteten Straßen. Studien gingen von 73.000 vorzeitigen Todesfällen durch Luftverschmutzung aus, berichtete Witt.