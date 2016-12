Breisach am Rhein Lehren aus dem Fall Alessio: Kommission gibt Empfehlungen für besseren Kinderschutz

Im Januar 2015 starb der Dreijährige Alessio aus Lenzkirch weil er von seinem Stiefvater misshandelt wurde. Danach geriet das Jugendamt in Kritik. Eine Kommission gibt nun zahlreiche Empfehlungen für besseren Kinderschutz

Gestern nahm die Aufarbeitung des als Fall Alessio bekanntgewordenen Todes eines dreijährigen Kindes im Hochschwarzwald ihren Fortgang. Der Junge starb nach Schlägen, mit denen ihn im Januar 2015 sein Stiefvater auf einem Bauernhof in Lenzkirch traktiert hatte. Eine Expertenkommission legte ihre Erkenntnisse vor und gab zahlreiche Empfehlungen für die Verbesserung des Kinderschutzes im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Direkte Kritik am Kreisjugendamt vermied die Kommission.

Die zahlreichen Verbesserungsvorschläge deuten nach Meinung von Susanne Schneller, Kommissionsmitglied und Professorin an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, jedoch auf zahlreiche Mängel hin. So sei die Beteiligung Leitender Mitarbeiter ausgeblieben – obwohl diese bei solch risikobehafteten Fällen wie dem des dreijährigen Alessio vorgeschrieben sei. Die Risikoabschätzung beim betroffenen Jugendamt müsse erheblich verbessert werden. Sie empfahl, dass Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes Kinder selbst in Obhut nehmen – dazu hätten sie das Recht, wenn Gefahr bestehe.

Weitere Vorschläge der Expertenkommission zielen darauf, eine Rufbereitschaft rund um die Uhr zum Kinderschutz einzurichten. Der Landkreis erfülle hier bisher nicht die rechtlichen Vorgaben. Es sollten bei schwierigen Fällen immer zwei Mitarbeiter die Gespräche in Problemfamilien führen. Außerdem müsse die Zusammenarbeit mit Kinderärzten und der Polizei ausgebaut werden und insbesondere im Hochschwarzwald mehr Personal eingesetzt werden. „Dort sind die Regionalteams fragil“, hieß es aus der Kommission. Und Jens-Uwe Folkens, der frühere Chef einer Kinderklinik Offenburg sagte: „Für brisante Fälle hat das Werkzeug nicht ausgereicht“.

„Können wir mit Fug und Recht sagen, unser Jugendamt hat alles richtig gemacht?“, fragte SPD-Kreisrätin Ellen Brinckmann. Eine erschöpfende Antwort erhielt sie nicht. Die Kreisrätin Silke Eisfeld (Grüne) sah eine gewisse „Weichspülerei“ der Kommission. CDU-Fraktionschef Oliver Rein fand keinen Ansatz für Kritik, forderte aber die schnelle Umsetzung der Verbesserungsvorschläge. Der kleine Junge ist von Geburt an in der Betreuung des Jugendamtes gewesen.

Zweimal, Ende Juli 2013 und Ende Juli 2014, wird das Amt mit dramatischen Hinweisen auf mutmaßlich schlimme Misshandlungen von Alessio hingewiesen, und zwar von Kinderärzten der Uniklinik. Beim zweiten Mal wird sogar Strafanzeige gegen Unbekannt erhoben. Die Staatsanwaltschaft Freiburg stellt das Verfahren bald wieder ein. Von dem Martyrium des Dreijährigen erfahren Landrätin Dorothea Störr-Ritter und die Kreissozialdezernentin Eva-Maria Münzer erst, nachdem die Tragödie ihren Abschluss findet. Am 16. Januar schlägt der 33-Jährige Stiefvater Alessio so heftig in den Unterleib, dass das Kind an den erlittenen inneren Verletzungen in der Praxis eines Kinderarztes in Neustadt stirbt.

Unerklärlicherweise hatte das Jugendamt nach einer Erkrankung und stationären Unterbringung der Kindsmutter zugelassen, dass der Stiefvater mit Alessio und einer noch jüngeren Tochter über den Jahreswechsel 2014/2015 allein auf dem Hof bleiben konnte. Auch die noch kein Jahr alte Tochter soll der 33-Jährige einmal so heftig geschüttelt haben, dass kurzfristig die Atmung aussetzte.

Nach der Gewalttat kam der Stiefvater in Haft und wurde am 16. Oktober 2015 von einer Kammer des Landgerichts Freiburg zu sechs Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Vier Misshandlungen lagen dem Urteil zugrunde, das Gericht ging aber davon aus, dass es viel mehr waren, die aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten. Das Gutachten eines Münchner Experten bescheinigte schon vor Monaten Personalmangel im Jugendamt, unzureichende Risikoabwägung und Schwächen in der Kommunikation. Die Verwaltungsspitze hat nach eigenen Angaben bereits einige strukturelle Änderungen eingeleitet.

Kritik am Jugendamt

Nach dem Bekanntwerden der Leiden Alessios regte sich öffentlich heftige Kritik am Jugendamt und der Kreisverwaltung. Zu den Fehlleistungen zählte die Äußerung der Sozialdezernentin Münzer, nicht jedes Kind, das mal eine Ohrfeige bekomme, könne in staatliche Obhut genommen werden. Für Unverständnis sorgte auch die Ankündigung der Landrätin Dorothea Störr-Ritter, sich „wegen Alessio“ zur Wiederwahl zu stellen, um an der Aufarbeitung des Falles mitzuwirken. (hom)