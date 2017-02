Stuttgart Lebenslange Haft für Mord mit Bratpfanne in Ludwigsburg

Der 56-jährige Mann hat seine 60-jährige Lebensgefährtin zuerst mit einer Bratpfanne niedergeschlagen und dann mit einem Fleischermesser erstochen. Das Landgericht Stuttgart hat ihn jetzt verurteilt.

Für den Mord an seiner Lebensgefährtin mit einer Bratpfanne und einem Fleischermesser ist ein 56-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann die arg- und wehrlose 60-Jährige im vergangenen Juni in der gemeinsamen Küche in Ludwigsburg erst mit einer schmiedeeisernen Bratpfanne niedergeschlagen und ihr dann mit einem Fleischermesser mehrmals in den Brustkorb gestochen hatte (Az.: 1 Ks 112 Js 61768/16).

Nach der Tat hatte der Mann selbst die Polizei gerufen. Grund für die Eskalation beim Frühstück sei ein seit Tagen schwelender Streit über ein gemeinsames Bauvorhaben gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Der 56-Jährige habe die „vorgefasste Absicht“ gehabt, die Frau zu töten. In Vernehmungen nach der Tat hatte er eingeräumt, dass er sich die Bratpfanne zurechtgestellt hatte. „Es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern“, hatte er gesagt.