Villingen-Schwenningen Leben mit der Krankheit

Pascal leidet an Mukoviszidose. Um ihm zu helfen, ist die ganze Familie gefordert. In der Nachsorgeklinik Tannheim tanken alle Kraft.

Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 200 Kinder mit Mukoviszidose zur Welt. Bei dieser erblichen Krankheit verstopft ein zäher Schleim lebenswichtige Organe wie die Lunge und die Bauchspeicheldrüse: Starker Husten, Atemprobleme und Verdauungsstörungen sind die Folge. Nach wie vor ist Mukoviszidose nicht heilbar, mit einer konsequenten Therapie kann der Krankheitsverlauf allerdings verlangsamt werden – wenn man Glück hat.

Einer der Betroffenen ist der siebenjährige Pascal Olcha. „Bei ihm wurde Mukoviszidose sehr spät erkannt, erst als er fünf war“, erzählen die Eltern Malgorzata und Patrick Olcha. Die Familie aus dem hessischen Laubach absolviert kurz vor Weihnachten eine vierwöchige Reha in der Nachsorgeklinik Tannheim. Denn auch die Eltern und Pascals Schwestern Madlene und Matylda brauchen Kraft und Energie für den anstrengenden Alltag, den die unheilbare Krankheit prägt.

„Bei uns passiert viel mehr als in Familien mit gesunden Kindern. Inhalieren, Physiotherapie, Krankengymnastik und Medikamenteneinnahme gehören zur täglichen Routine, und trotzdem kostet es unheimlich viel Kraft“, macht Pascals Mutter klar. Der Vater fügt hinzu: „Wir versuchen so normal wie möglich zu leben, aber bestimmten Gefahren müssen wir aus dem Weg gehen. Die Krankheit hat einen enormen Einfluss auf unser Leben, sei es die Wahl, wohin man in Urlaub geht, oder die Entscheidung, wie lange man bleibt.“ Noch schwieriger wird der Alltag dadurch, dass Pascal neben Mukoviszidose Allergien und Asthma hat. Die Mutter: „Pascal braucht spezielle Bettwäsche, wir müssen sehr auf die Hygiene und auf die richtige hochkalorische Ernährung achten.“

Mit der Krankheit ihres Sohnes gehen die Olchas offen um. „In der Schule wissen alle Bescheid, wenn viele es auch nicht richtig begreifen können: Äußerlich sieht er ja ganz gesund aus. Kaum jemand weiß, wie viel Aufwand dahintersteckt“, sagt Pascals Mutter. „Zweimal am Tag müssen wir inhalieren – wenn es ihm gut geht. In den schlechteren Phasen auch bis fünfmal am Tag. Wir sind ständig in einer Notrufbereitschaft. Jeder neue Infekt bereitet uns neue Sorgen“, so Pascals Vater. Dabei tun die Eltern ihr Bestes, um auch den beiden Töchtern Madlene und Matylda viel Aufmerksamkeit schenken zu können.

Umso schöner finden die Olchas ihren erholsamen und gleichzeitig stärkenden Aufenthalt in Tannheim. „Pascal geht regelmäßig klettern und schwimmen, spielt Volleyball und Fußball. Auch unsere Töchter profitieren vom umfangreichen Freizeitangebot“, erzählt Patrick Olcha. „Hier sind wir alle gleich. Wir haben gleiche Themen, gleiche Ängste und Hoffnungen. Wir sind total glücklich hier“, versichert Malgorzata Olcha.

So spenden Sie

Auch in diesem Jahr ruft der SÜDKURIER seine Leser zu Spenden für die Nachsorgeklinik Tannheim auf. Spenden unter Stichwort „Tannheim“ bei Sparkasse Schwarzwald-Baar, Konto: 10550011, Bankleitzahl 694 500 65, IBAN: DE17 6945 0065 0010 5500 11, SWIFT-BIC.: SOLADES1VSS. Eine Spendenbescheinigung wird von 100 Euro an ausgestellt. Unterhalb dieses Betrages reicht beim Finanzamt die Vorlage des Kontoauszuges.