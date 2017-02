Stuttgart Landtagsfraktionen stoppen Beschluss für neue Altersversorgung - Worum es bei der Kritik geht

Nach massiver Kritik stoppen Grüne, CDU und SPD die bereits beschlossene Neuregelung der Abgeordnetenpensionen. Wir beleuchten die strittigen Punkte.

Warum gibt es daran Kritik? Die seit der Reform neu in den Landtag gekommenen Abgeordneten haben realisiert, dass sie mit ihrer privaten Altersvorsorge deutlich schlechter fahren als ihre Kollegen mit der staatlichen Pension - ein Grund sind die niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt.

Warum gab es an den Plänen Kritik? Der Steuerzahlerbund erinnert an das, was 2008 beschlossen wurde: So sei die Erhöhung der Diäten um rund ein Drittel auch deshalb erfolgt, weil sich die Abgeordneten selbst um die Altersvorsorge kümmern müssen. Nun soll es die Option auf die staatliche Pension geben - aber die Erhöhung der Abgeordnetendiäten wird nicht zurückgenommen.

Nach massiver Kritik haben die Landtagsfraktionen von Grünen, CDU und SPD die bereits beschlossenen Neuregelungen zur Abgeordneten-Pension vorerst ausgesetzt. Das wurde nach Beratungen der Fraktionen am Dienstag in Stuttgart bekannt. Unabhängige Experten sollen die neue Wahlmöglichkeit für die Parlamentarier zwischen einer privaten Altersvorsorge und einer lukrativeren Staatspension auf den Prüfstand stellen, hieß es am Rande der Sitzungen von Grünen, CDU und SPD im Landtag.Der Landtag hatte vergangene Woche im Eiltempo die umstrittenen finanziellen Neuregelungen für Abgeordnete beschlossen. Verbände, Gewerkschaften, Bürger, aber auch eigene Parteimitglieder lehnten die geänderten Versorgungsregeln ab.Der Steuerzahlerbund sprach von einer „Luxus-Altersversorgung“ und kritisierte das Gesetzgebungsverfahren, da es weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit vonstatten ging. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kann die Kritik nachvollziehen. Zur Empörung in der Öffentlichkeit sagte er am Dienstag: „Natürlich kann ich das verstehen.“Nach einer 2008 beschlossenen und 2011 in Kraft getretenen Regelung müssen Abgeordnete sich bislang selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Dafür können sie eine Pauschale in Anspruch nehmen. Vor allem junge Abgeordnete sehen sich deutlich benachteiligt. Sie pochten darauf, die früher geltende staatliche Versorgung wieder zu ermöglichen.