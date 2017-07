vor 4 Stunden dpa Schorndorf Landtag diskutiert über Krawalle und Übergriffe von Schorndorf

Die Krawalle und sexuellen Belästigungen auf dem Schorndorfer Stadtfest sind am Donnerstag (09.30) Thema im Landtag.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat dazu eine aktuelle Debatte angemeldet. Am Wochenende waren aus einer Gruppe von rund 1000 jungen Menschen heraus Festgäste und Polizisten angegriffen worden. Die Polizei ermittelt in mindestens vier Fällen sexueller Übergriffe. Drei Afghanen werden verdächtigt, eine 17-Jährige begrapscht zu haben. Ein Iraker soll eine 25-Jährige belästigt haben.



Zudem stellt Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Parlament die Digitalisierungsstrategie der grün-schwarzen Landesregierung vor. Darin geht es zum Beispiel um autonomes und vernetztes Autofahren, digitale Bildung an den Schulen, Telesprechstunden von Ärzten für ihre Patienten, die Sicherheit von Unternehmen gegen Cyberangriffe und den Ausbau des schnellen Internets. Die Aussprache zu dem Punkt ist auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben worden. Dies haben SPD und FDP durchgesetzt, nachdem Strobl seine Rede nicht fristgerecht an die Landtagsfraktionen gegeben hatte.