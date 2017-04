Nach einem Beschluss der schwarz-grünen Landesregierung dürfen Richter und Staatsanwälte vor Gericht keine "politische geprägten Kleidungsstücke" tragen. Das neue Gesetz bezieht sich gleichermaßen auf Kopftücher und die jüdische Kippa. Es muss noch durch den Landtag.

Hauptamtliche Richter und Staatsanwälte dürfen in Baden-Württemberg künftig im Gericht keine religiös oder politisch geprägten Kleidungsstücke tragen. Die grün-schwarze Landesregierung beschloss am Dienstag in Stuttgart einen Gesetzentwurf von Justizminister Guido Wolf (CDU), der nun noch durch den Landtag muss. Schöffen und ehrenamtliche Richter sind von der Neuregelung nicht betroffen. Kritiker rechnen mit Klagen betroffener Juristen - etwa von Richterinnen, die bei der Ausübung ihres Berufes aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen möchten. Das neue Gesetz bezieht sich nicht nur auf Kopftücher, sondern etwa auch auf die jüdische Kippa.