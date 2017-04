Die Landesregierung legt einen Gesetzentwurf vor: Religiöse Symbole sind im Gericht künftig verboten – mit wenigen Ausnahmen.

Weder Kippa, noch Kopftuch, noch ein sichtbares Kreuz an der Halskette: Wer in Baden-Württemberg hauptamtlich als Richter oder Staatsanwalt arbeitet, darf künftig keine religiös oder politisch motivierten Symbole mehr nach außen hin sichtbar tragen. Dazu hat die grün-schwarze Landesregierung gestern einen Gesetzentwurf verabschiedet. Für Schöffen und ehrenamtliche Richter soll die Neuregelung nicht gelten. Für Rechtspfleger, die eine richterliche Aufgabe ausführen, gilt das Gesetz hingegen ebenfalls.

„Es war uns wichtig, einen möglichst schonenden Ausgleich zwischen den Grundrechten und der Neutralität – und zwar unter Berücksichtigung der besonderen Situation in der Justiz – zu schaffen“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Vor wenigen Monaten noch äußerte der Regierungschef Zweifel, ob ein solches Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird. Er erklärte sogar, er könne sich vorstellen, dass etwa ein Jude, der eine Kippa trägt, Richter werde. Inzwischen steht Kretschmann jedoch hinter dem Kompromiss. Der zuständige Ressortchef Guido Wolf (CDU) begründete die Gesetzesänderung hingegen damit, dass die Neutralität der Justiz eine der tragenden Säulen des Rechtsstaats sei. „Sie wird durch das äußere Erscheinungsbild der Justiz dokumentiert“, sagte der Landesjustizminister weiter.

Auslöser der gesetzlichen Neuregelung ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 30. Juni 2016. Dieses entschied, dass eine Rechtsreferendarin in Bayern im Gerichtssaal ein Kopftuch tragen darf – und kippte damit eine seit acht Jahren geltende Regelung. Begründet wurde dies damit, dass dieser Eingriff in die Religionsfreiheit nicht auf einem Gesetz beruhe. Damit konnte die Jurastudentin, die im Vorbereitungsdienst bei der Justiz war, das Kopftuch tragen. Experten gehen in Baden-Württemberg auch davon aus, dass es zu Klagen kommen könnte. Auch Wolf sagte, er rechne durchaus damit, dass es zu einer richterlichen Überprüfung kommen könnte. Bisher besteht in Baden-Württemberg für Gerichte und Staatsanwälte lediglich eine allgemeine Vorschrift über das Tragen einer Amtstracht. Spezielle gesetzliche Regelungen, die sich auf religiöse oder politische Symbole beziehen, bestehen hingegen nicht.

Das geplante Gesetzt stößt jedoch auch auf Widerstand. In der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag gab es Kritik an dem geplanten Verbot von religiösen Symbolen für Staatsanwälte und Richter. „Leider wurden durch das Veto des Herrn Ministerpräsidenten die ehrenamtlichen Richter und Schöffen von der sinnvollen Regelung ausgenommen. Dies ist weder sachgerecht noch schlüssig nachvollziehbar, da die ehrenamtlichen Richter genauso eine Stimme haben und alle Richter einen einheitlichen Spruchkörper bilden“, sagte Bernhard Lasotta, rechtspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Seine Fraktion trage die Regelung nur mit, „weil sich damit überhaupt etwas tut“, fügte er hinzu.

Jahrelanger Streit ums Kopftuch

Kopftuch am Arbeitsplatz? In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Streit um das religiöse Symbol:

Frankfurt : Das Verwaltungsgericht Frankfurt erlaubt einer muslimischen Rechtsreferendarin vor zwei Wochen, während ihrer Ausbildung ein Kopftuch zu tragen. Das in Hessen geltende Kopftuchverbot bestehe nur für Beamte und Richter. Für angehende Juristen gebe es hingegen keine gesetzliche Grundlage. Diese sei aber zwingend notwendig, wenn ein wichtiges Grundrecht wie das der Religionsfreiheit angetastet werde.

: Das Verwaltungsgericht Frankfurt erlaubt einer muslimischen Rechtsreferendarin vor zwei Wochen, während ihrer Ausbildung ein Kopftuch zu tragen. Das in Hessen geltende Kopftuchverbot bestehe nur für Beamte und Richter. Für angehende Juristen gebe es hingegen keine gesetzliche Grundlage. Diese sei aber zwingend notwendig, wenn ein wichtiges Grundrecht wie das der Religionsfreiheit angetastet werde. Stuttgart : Ein Zahnarzt aus Stuttgart lehnt 2016 eine Bewerberin ab. Auf ihre Bewerbung als Zahnarzthelferin bekommt sie die Antwort: „Wir stellen keine Kopftuchträgerinnen ein und verstehen auch nicht, wie Bewerberinnen sich diese Toleranz vorstellen können.“ Später entschuldigt sich der Zahnarzt im Internet: „Ich habe eine Bewerberin für die Arbeitsstelle mit einer unzureichenden und völlig falschen Formulierung abgewiesen.“

: Ein Zahnarzt aus Stuttgart lehnt 2016 eine Bewerberin ab. Auf ihre Bewerbung als Zahnarzthelferin bekommt sie die Antwort: „Wir stellen keine Kopftuchträgerinnen ein und verstehen auch nicht, wie Bewerberinnen sich diese Toleranz vorstellen können.“ Später entschuldigt sich der Zahnarzt im Internet: „Ich habe eine Bewerberin für die Arbeitsstelle mit einer unzureichenden und völlig falschen Formulierung abgewiesen.“ San Francisco: Der US-Modekonzern Abercrombie & Fitch muss 2013 im Streit um das Tragen eines muslimischen Kopftuches eine Niederlage einstecken. Die Entlassung einer Mitarbeiterin, die bei der Arbeit einen Hidschab-Schal trug, sei diskriminierend gewesen, so das Gericht. Die Frau war mit der Begründung entlassen worden, ihre Kleidung passe nicht zum Modestil des Unternehmens.

