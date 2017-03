Schwäbisch-Gmünd Landesparteitag der SPD: Schulz rockt Gmünd - Breymaier Spitzenkandidatin mit 95 Prozent

Martin Schulz rockte das Congress Center in Schwäbisch Gmünd. Der Kanzlerkandidat der SPD kam zum Listenparteitag der Baden-Württemberg-SPD als eine Art Stargast. Nur eine halbe Stunde sprach der Sozialdemokrat aus Würselen im Rheinland zu den 390 Delegierten im Südwesten. Doch die euphorische Stimmung trug die Genossen durch den ganzen Tag.





SPD-Landesliste

Die SPD wählte zur Bundestagswahl am 24, September eine Landesliste. Leni Breymaier wurde mit knapp 95 Prozent zur Spitzenkandidatin der baden-württembergischen SPD gewählt. Nach den jetzigen Umfragen (31-32 Prozent für die SPD) rechnet der Landesverband damit, mit etwa 26 Abgeordneten im Bundestag vertreten zu sein. Aktuell sind es 20. Bis Platz 19 wurde im Block abgestimmt. Die Waldshuter SPD-Abgeordnete, Rita Schwarzelühr-Sutter, wurde mit 90,76 Prozent auf Listenplatz 3 gewählt.



Der Juso-Landesvorsitzende Leon Hahn, Wahlkreis Bodensee, versuchte sich von seinem durch die Parteispitze „zugewiesenen“ Platz 28 vorzukämpfen mit dem Argument, die Weite des Landes werde unzureichend abgebildet. Gerade in der Bodenseeregion habe die SPD „kein Gesicht“ mehr: Keinen Landtags- und keinen Bundestagsabgeordneten. Unter den ersten 20 ListenpPlätzen finden sich nur je drei Kandidaten aus Südbaden und Südwürttemberg, aber je sieben aus Nordwürttemberg und Nordbaden. Hahn unterlag knapp mit 46,5 Prozent gegen den Mannheimer MdB Stefan Rebmann (148 gegen 164 Stimmen). Hahn bleibt auf Listenplatz 28. Es könnte sehr eng werden.



Jens Löw (Schwarzwald Baar) kandidiere auf Platz 26, also knapp an der Chancengrenze auf ein Bundestagsmandat. Löw tritt zum dritten Mal an – und bekam einen Juso als Gegenkandidaten. Landeschefin warf sich persönlich in die Wahlschlacht als Fürsprecherin Löws: „Das ist eine ganz starke Type da unten“, so Breymaier. Man habe viele Berufe im Bundestag, aber keinen Förster: „Schickt den Jens in den Bundestag!“ Löw gewann die Kampfabstimmung und Listenplatz 26 mit 65,82 Prozent und könnte, bleiben die Umfragen hoch für die SPD, im nächsten Bundestag sitzen.



Mit Spalier, Klatschen und Musik empfing die Parteibasis den sozialdemokratischen Hoffnungsträger, viele reckten Hashtag-Pappen mit "#ZeitfürMartin" oder "#ZeitfürGerechtigkeit" in die Höhe. Manche trugen T-Shirts "Wir knacken das Kanzleramt". Die Jusos waren sich in Tradition von Conchita-Wurst mit Bärten aus schwarzem Karton präpariert und stellten sich auf zum Selfie mit Schulz. Auf der Bühne überreichte die Landesvorsitzende Leni Breymaier dem Hoffnungsträger die Sonderedition eines eigens von Märklin in Göppingen angefertigten Modellzugs mit Martin Schulz-Aufschrift, der die rasante Fahrt des Spitzengenossen ins Kanzleramt symbolisieren soll. Vor 45 Jahren bekam Willy Brandt bei einem Landesparteitag ebenfalls einen solchen Zug - viele sehen darin ein Zeichen. Auch emotional. Andreas Stoch, SPD-Fraktionschef im Landtag, räsoniert selbstkritisch über das Erscheinungsbild der Südwest-SPD als „Technokratenpartei“. Nicht nur Breymaier, auch Schulz brächten eine Emotionalität zurück. „Schulz ist nur die Hardware, das Gesicht zum Thema“, rief die Landeschefin, das Thema soziale Gerechtigkeit aber sei lange schon da. Die positive Stimmung werde tragen, ist Breymaier zuversichtlich.„So eine Stimmung habe ich zuletzt zu Willy Brandt-Zeiten erlebt“, sagt der langjährige SPD-Landessprecher Albrecht Bregenzer. Noch Stunden nach dem Auftritt des Kanzleranwärters war die Stimmung aufgekratzt. Schulz hatte die Parteifreunde gepackt. Schulz deklinierte die versprochene Politik für soziale Gerechtigkeit, indem er den kleinen Banker (zahlt Steuern) den amerikanischen Kaffeekonzernen (zahlt keine Steuern) gegenüberstellte, sich gegen Studiengebühren und für bezahlbaren Wohnraum aussprach. Das sei kein Sozialpopulismus, griff er ein Etikett seiner Kritiker auf. "Ich weiß, wie die Welt von unten aussieht", warf er seinen brüchigen Lebensweg mit Arbeitslosigkeit und Alkoholproblemen in die Waagschale. Vorwürfe, er habe kein Abitur, parierte Schulz mit Humor. Dann könne man auch sagen, es habe noch nie einen mit Gesichtshaaren gegeben: "Ich kann Euch sagen: Dann hat der nächste Bundeskanzler kein Abitur und einen Bart!" Unter tosendem Jubel rief Martin Schulz den SPD-Mitgliedern Jubel zu. „Wir treten an, die stärkste Partei in der Bundesrepublik Deutschland zu sein", und: "Ich trete an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden."