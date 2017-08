vor 54 Minuten dpa Schluchsee Land: Toter Wolf aus dem Schluchsee wurde erschossen

Der Anfang Juli tot aus dem Schluchsee gezogene Wolf ist erschossen worden. Zu diesem Ergebnis kommt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte. Der Naturschutzbund kündigt jetzt an, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten.

Die Kugel sei in der Leber des Wolfes gefunden worden. Der aus Niedersachsen stammende Wolf habe bis zum Schluchsee über 600 Kilometer zurückgelegt und sei mindestens zwei Wochen im Südwesten unterwegs gewesen. Gesichtet wurde er unter anderem in Überlingen, Stockach und bei Bad Dürrheim. Hinweise darauf, dass er Nutztiere wie Schafe oder Ziegen angegriffen hat, gebe es nicht. "Ich bedauere es sehr, dass trotzdem ein Mensch das Leben dieses Geschöpfes mit Gewalt ausgelöscht hat", sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne).



Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verurteilte den Abschuss als skrupellose Straftat. Ingrid Eberhardt-Schad vom Nabu Baden-Württemberg kündigte an, Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Bei dem im Schluchsee gefundenen Wolf handele es sich deutschlandweit bereits um den 24. Wolf, der illegal getötet wurde. „Das zeigt, wie wichtig sachliche Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, vor allem aber auch bei Jägern und Tierhaltern ist“, stellte Eberhardt-Schad fest. Sie forderte den Landesjagdverband dazu auf, sich entschieden gegen illegale Wolfsabschüsse zu positionieren.



Weiterhin sagte Eberhardt-Schad, man werde in Baden-Württemberg lernen müssen, mit dem Wolf zu leben. "Die nördlichen und östlichen Bundesländer machen uns das vor. Gute Aufklärungsarbeit und Prävention gehören aber zwingend dazu“, betonte die Nabu-Mitarbeiterin.