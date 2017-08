vor 1 Stunde dpa/lsw Karlsruhe/Rastatt Kritik an Bahn nach Tunnelhavarie an Rheintalbahn wird schärfer

Der Schaden ist riesig. Noch ist nicht klar, wie und wann es auf der Rheintalbahn in Rastatt nach dem Erdrutsch in der Tunnelbaustelle und der Streckensperrung weitergeht. Inzwischen wird immer schärfere Kritik an dem Verkehrsunternehmen laut.

Vier Tage nach der Havarie in der Bahn-Tunnelbaustelle im badischen Rastatt und der Sperrung der wichtigen Rheintalstrecke wird die Kritik deutlich lauter. Noch ist unklar, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden kann. Auf der zweigleisigen Strecke, die zur europäischen Achse Rotterdam - Genua gehört, fahren sonst jeden Tag im dichten Takt Personen- und Güterzüge.



Die Bahn äußerte sich am Mittwoch nicht. Zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, den Tunnel, der in weniger als fünf Metern Tiefe die Gleise unterquert, auf 50 Metern Länge mit Beton zu füllen. Die Schienen waren am Samstag abgesackt, nachdem Wasser und Sand in den Tunnel eingedrungen waren.



Der Linken-Verkehrspolitiker Herbert Behrens wies Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Verantwortung zu. „Diese Katastrophe für den Güterverkehr geht eindeutig auf das Konto von Herrn Dobrindt. Experimentelle Verfahren (...) erprobt man nicht an einer der wichtigsten Verkehrsachsen Europas“, teilte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch mit.



Die Bahn hatte auf eine künstliche Vereisung des Untergrundes gesetzt, um so dicht unter der Oberfläche einen Tunnel mit elf Metern Durchmesser bohren zu können. Der insgesamt fast 4300 Meter lange Tunnel mit zwei Röhren verläuft im sandigen und kiesigen, wasserführenden Boden zwischen knapp 5 und 20 Metern Tiefe. Ein großer Teil der Strecke ist bereits fertig gebohrt. Der vereiste Boden sollte stabil genug sein und Wasser zurückhalten bis zur Fertigstellung der Betonschale im Tunnel.



Aus Sicht des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel ist der Erdrutsch in Rastatt auch ein Warnschuss für das Bahnprojekt Stuttgart 21. „Solange die Ursachen für den Erdrutsch nicht geklärt sind, darf bei S21 kein weiteres Risiko eingegangen werden“, teilte der Bahnexperte mit. In beiden Fällen gehe es um bisher nicht erprobte Tunnelbauverfahren.



Kritik kommt auch aus dem Stuttgarter Landtag. Es bleibe unverständlich, warum die Bahn bei einem derart experimentellen Verfahren wie der Vereisung des kiesreichen Sandbodens für Tunnelbohrungen knapp unter der Erdoberfläche keinen Plan B vorbereitet habe, teilte der Verkehrspolitiker Bernd Gögel mit. Die Bürger sollten umgehend informiert werden, wie es mit dem Tunnelbau unter Rastatt weitergehe, welche Verzögerungen zu erwarten seien und welche zusätzlichen Kosten auf den Steuerzahler zukämen.



Der Personenverkehr läuft nach Angaben des Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg, Sven Hantel, stabil mit einem Ersatz-Busverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden. Größere Probleme bereitet der Güterverkehr. Am Dienstag hatte Hantel angekündigt, dass Alternativrouten durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz angeboten werden sollen.



In der Schweiz wird in den kommenden Tagen allerdings mit einer weiteren Zunahme des Güterverkehrstaus auf der Schiene gerechnet. Es werde nicht gelingen, alle Züge umzuleiten, sagte ein Sprecher der Schweizer Bahn am Mittwoch. Es fehlten passende Gütertrassen. Zudem gebe es auf den Alternativrouten nicht genug Lokomotiven und Lokführer. Die Umleitungen seien mit Mehrkosten verbunden. Einige Züge der Schweiz würden derzeit über Singen am Bodensee und Frankreich umgeleitet. Zudem werde geprüft, wie die sogenannte rollende Landstraße in Freiburg kurzfristig erweitert werden könne. Dort werden Lastwagen auf Züge verladen, die dann per Schiene weiter Richtung Süden gelangen.